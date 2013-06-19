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Taksim'de #duranadam eylemi büyüyor

Taksim Meydanı'nda başlayan "Duran Adam" eylemine destek büyüyor

19 Haziran 2013 00:26

Sinem Babul

Taksim'da dün akşam başlayan ve sosyal medyada günün konusu olan  #duranadam eylemi büyüyor. Kadın - erkek, genç - yaşlı Taksim Meydanı'nı dolduran çok sayıda insan hiç konuşmadan, sadece duruyor. 

Dün akşam Taksim’deperformans sanatçısı Erdem Gündüzi, polisin Gezi Parkı'na müdahalesini tek kişilik sessiz eylemiyle protesto etti. Taksim Meydanı’nda yaklaşık sekiz saat boyunca hareket etmeden ve konuşmadan bekleyen Gündüz’ün dikkat çeken eylem şekli kısa sürede sosyal medyada duyuldu ve büyük destek buldu.

Erdem Gündüz’ün dikkat çeken bu eylemi bu akşam saatlerinde Gezi olaylarının başladığı Taksim Meydanı’nda yüzlerce kişi tarafından yeniden başladı. Atatürk Kültür Merkezi önündeki meydanda duran yüzlerce kişi protestolara ayakta durarak devam ediyor.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, "Duran İnsan" eylemleriyle ilgili olarak "Trafiği engellemedikçe durmak serbest" açıklamasını yaptı.

 

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