17 #duranadam serbest bırakıldı

AKM'nin önünde 'durarak' protestoda bulunan Erdem Gündüz'e destek olan ve gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı. Ancak tutanakta "#duranadam" hashtag'i de yer alıyor.
Polis merkezinde yaklaşık 8 saat süren işlemlerinin ardından serbest bırakılan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ertan Ersoy, Yazar Tarık Görgeç, Soner Hoşoğlu, sanatçı Aydan Tunalı, Tasarımcı ve Yazar Zeki İlyas Kızılışık, oyuncu İlhan Atasever, Özkan Kaya, Nihat Durana ortak bir basın açıklaması yaptı.
İsmail Saymaz'ın .radikal.com.tr'de yer alan habere göre Taksim Meydanı’nda, “durma” eylemine katıldığı için gözaltına alınan 17 kişiden avukat Tuncay Yılmaz konuştu.
33 yaşındaki Yılmaz, polis şiddetin alaycı bir biçimde protesto için tek başına bu eyleme katıldığını, karakolda tutanağın hazırlanmasına yardım ettiğini anlatttı. . Yılmaz, tutanakta, “#duranadam hashtagiyle twitter’dan haber alıp gelen insanlar herhangi bir mukavemet ve saldırı göstermeksizin polise direndikleri için gözaltına alındı” ifadesinin yer aldığını vurguluyor.
Avukat Yılmaz, bugün sabah 01.00 sularında tek başına eyleme katıldığını belirterek, “Millet meydanda bekliyordu. Polis de sandalyede oturuyordu. 15 dakika kadar bekledik. Polisler yürüdüler ve bana, ‘Sizi gözaltına almak istiyoruz’ dediler. ‘Hay hay’ dedim” diye anlatıyor. Kendisi de dahil ikisi avukat, 17 kişinin gözaltına alındığını ve beş saat karakolda tutulduklarını anlatan Yılmaz, tutanağın düzenlenmesine de bizzat katıldığını belirtiyor. Yılmaz’ın anlatımına göre tutanakta şu ifadeler yer alıyor:
“Duranadam hashtagiyle twitter’dan haber alıp beraber hareket eden insanlar Taksim Meydanında buluştu. İnsanların sayısı 500-600 kişiyi bulunca kontrol edilmeye başlandı. Aralarında birkaç kişinin ‘Bize saldıran polis karşıda, ne duruyorsunuz’ demelerine rağmen kimse buna itibar etmedi. Olduğu yerde durmaya devam etti. Sayı kalabalıklaşınca muhafaza altında aldığımız insanlar mukavemet ve saldırı göstermeksizin polise direndikleri için gözaltına alındılar.”
Gözaltına alınan herkesin bu sabah saat 10.00’da serbest bırakıldığını belirten Yılmaz, her ne kadar 2911 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla işlem yapılmış olsa da bunun usule uymadığını vurgulayarak, “Polisin yakalama yapması için suç işlenmiş olması gerekir. Burada işlenmiş bir suç yok. Pankart olmadan, slogan atmadan, direnmeden durduk.”
Gözaltına alınanlardan ortak açıklama
Sessiz eylem sonrası sonrası gözaltına alınan 17 kişi Karaköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Gözaltına alınan aralarında öğretim üyesi, avukat, mühendis, yazar, restoran işletmecisi, oyuncu, ses sanatçısı ve öğrencilerinde bulunduğu 17 kişi kimlik tespitlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Polis merkezinde yaklaşık 8 saat süren işlemlerinin ardından serbest bırakılan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ertan Ersoy, Yazar Tarık Görgeç, Soner Hoşoğlu, sanatçı Aydan Tunalı, Tasarımcı ve Yazar Zeki İlyas Kızılışık, oyuncu İlhan Atasever, Özkan Kaya, Nihat Durana ortak bir basın açıklaması yaptı.
'Sadece göz kapaklarım oynuyordu'
Grup adına ortak basın açıklamasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ertan Ersoy yaptı. Ersoy şunları söyledi: “Bizler dün gece duran adam fenomeninden etkilenip bu eylemi çok ilginç olarak değerlendirip Taksim'e gidip duran adamın sağında solunda durmak suretiyle onun pasif direnişine destek olmak amacıyla orada bulunup göz altına alınan insanlarız. Çok entresan ve parlak bir fikir olarak ortaya çıkan duran adam bizi Taksim Meydanı'na sürükledi. Sadece göz kapaklarımız oynuyordu ve ağzımızdan tek kelime çıkmıyordu. Bunun dışında hiçbir şekilde slogan atma, yürüme gibi şeyler yoktu. Sırf bunları yaptığımız için savcılığın talimatıyla emniyet güçleri tarafından göz altına alındık. Gözaltına alınma gerekçesi 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek. Bu bağlamda olay yeri inceleme tutanağı hazırlanmış, ve bu tutanakta bizlerin ‘sabit bir şekilde fiili ve sözlü saldırı olmaksızın ayakta durarak eylemlerine devam görülmüştür’ diyor; bu doğrudur aynen öyle olmuştur" dedi.
'Birbirimizi tanımıyorduk göaltına alındıktan sora tanıştık'
Ersoy, “Biz suç işlemedik ancak bu geçersiz gerekçelerle göz altına alındık. Biz sesimiz çıkmadığı için göz altına alınacağımızı hiç düşünerek orada ilginç bir eyleme katılırken, göz altına alındık. Bizler barışçıl bir eylem başlattık ve bu pasif eylemde bile aldığımız cevap gözaltına alınmak oldu. Dün gece toplam 17 kişi orada göz altına alındı. Gözaltına alınanlarda iki kişi avukat olduğu için hemen serbest bırakılırken, bizlere göz altı işlemi uygulandı. 8 saat göz altında kaldıktan sonra parmak izi alınma işlemleri başladığı sırada savcılıktan gelen talimatla serbest bırakıldık. Biz burada bulunanlar olarak daha önce birbirimizi tanımıyorduk gözaltına alındıktan sonra tanıştık. Biz, gözaltındayken polislere, Bizi hukuksuzca karakola getirdiniz. Biz tekrar oraya gideceğiz' dedik" diye konuştu.
Yakalama ve savcı görüşme tutanağı şöyle:
o1 o6 013 gününden itibaren yapımı devam eden taksim yayılaştırma projesini vatandaşlar tarafından tepki gösterilmsi ve genişş çaplı toplumsal olayların meydana gelmesi sebei ile taksim meydanı ve çevresinde geniş çaplı emniyet tedbirleri aldırılmaktadır. Alınan tedbirler kapsamında 18 o6 013 saat 00: 30 sıralrında Taksim Meydanı metro grişi üst kısmında küçük çaplı bir kalabalığın oluştuğu görülmiüş daha sonra konun twwetr üzerinden biraraya gelen şahırlar tarafından duranadam hashtag açılmak suratiyle hızla geniş kütlereer yaıyakark Takism Meydanında büyük bir kalabalık oluşturulmaya başlanmıştır. söz konusu şahırlar sabit bir şekişlde fiili ve sözlü saldırı olmazksızn ayakta durarak eylemlerine devam ettikleri görülmüştür. İçlerinden bazuı kişilerin AKM öüğnde bulann pollisleri işaret ederek "ne duruyorsunuz burada tüm bu olanların sorumluları oaradalar oraya gidip onalardan hesap sormamız gerek" şeklinde kışkıtrtıcı söylemlerde bulunmuş anacak topluluk smz konusu şahıslara itibar etmemiştir. kalabalığın hızla artarak yakalşık 500- 600 kişiye ulaşması ve bazı kişilerin topluluğu proveke ederek eylemin amacından çıkacağı ve şiddet içerikli toplumsal olaya dönüşebileceği sebibiyel topluluk dağıtılması yönünde uyarılmış uyarılara itibar etmeyeyip eylemin bulunduğu alana gelen polislere cebir ve şiddet kullanmaksızın ayakta sabit durmaya devam ederek direnmişlerdir.
17 kişi yakalanarak karaköy polis merkezi amirliğine getirilmişlerdir.