17 #duranadam serbest bırakıldı

AKM'nin önünde 'durarak' protestoda bulunan Erdem Gündüz'e destek olan ve gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı. Ancak tutanakta "#duranadam" hashtag'i de yer alıyor.

Polis merkezinde yaklaşık 8 saat süren işlemlerinin ardından serbest bırakılan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ertan Ersoy, Yazar Tarık Görgeç, Soner Hoşoğlu, sanatçı Aydan Tunalı, Tasarımcı ve Yazar Zeki İlyas Kızılışık, oyuncu İlhan Atasever, Özkan Kaya, Nihat Durana ortak bir basın açıklaması yaptı.

İsmail Saymaz'ın .radikal.com.tr'de yer alan habere göre Taksim Meydanı’nda, “durma” eylemine katıldığı için gözaltına alınan 17 kişiden avukat Tuncay Yılmaz konuştu.

33 yaşındaki Yılmaz, polis şiddetin alaycı bir biçimde protesto için tek başına bu eyleme katıldığını, karakolda tutanağın hazırlanmasına yardım ettiğini anlatttı. . Yılmaz, tutanakta, “#duranadam hashtagiyle twitter’dan haber alıp gelen insanlar herhangi bir mukavemet ve saldırı göstermeksizin polise direndikleri için gözaltına alındı” ifadesinin yer aldığını vurguluyor.

Avukat Yılmaz, bugün sabah 01.00 sularında tek başına eyleme katıldığını belirterek, “Millet meydanda bekliyordu. Polis de sandalyede oturuyordu. 15 dakika kadar bekledik. Polisler yürüdüler ve bana, ‘Sizi gözaltına almak istiyoruz’ dediler. ‘Hay hay’ dedim” diye anlatıyor. Kendisi de dahil ikisi avukat, 17 kişinin gözaltına alındığını ve beş saat karakolda tutulduklarını anlatan Yılmaz, tutanağın düzenlenmesine de bizzat katıldığını belirtiyor. Yılmaz’ın anlatımına göre tutanakta şu ifadeler yer alıyor:

“Duranadam hashtagiyle twitter’dan haber alıp beraber hareket eden insanlar Taksim Meydanında buluştu. İnsanların sayısı 500-600 kişiyi bulunca kontrol edilmeye başlandı. Aralarında birkaç kişinin ‘Bize saldıran polis karşıda, ne duruyorsunuz’ demelerine rağmen kimse buna itibar etmedi. Olduğu yerde durmaya devam etti. Sayı kalabalıklaşınca muhafaza altında aldığımız insanlar mukavemet ve saldırı göstermeksizin polise direndikleri için gözaltına alındılar.”

Gözaltına alınan herkesin bu sabah saat 10.00’da serbest bırakıldığını belirten Yılmaz, her ne kadar 2911 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla işlem yapılmış olsa da bunun usule uymadığını vurgulayarak, “Polisin yakalama yapması için suç işlenmiş olması gerekir. Burada işlenmiş bir suç yok. Pankart olmadan, slogan atmadan, direnmeden durduk.”

Gözaltına alınanlardan ortak açıklama

Sessiz eylem sonrası sonrası gözaltına alınan 17 kişi Karaköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Gözaltına alınan aralarında öğretim üyesi, avukat, mühendis, yazar, restoran işletmecisi, oyuncu, ses sanatçısı ve öğrencilerinde bulunduğu 17 kişi kimlik tespitlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Polis merkezinde yaklaşık 8 saat süren işlemlerinin ardından serbest bırakılan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ertan Ersoy, Yazar Tarık Görgeç, Soner Hoşoğlu, sanatçı Aydan Tunalı, Tasarımcı ve Yazar Zeki İlyas Kızılışık, oyuncu İlhan Atasever, Özkan Kaya, Nihat Durana ortak bir basın açıklaması yaptı.