Devlete karşı 'durma' eylemine gözaltı!

Taksim'de Gezi Parkı eylemcilerinin dün akşam başlattığı "duran adam" eylemi, bu sabah saatlerinde yeni katılımlarla devam etti. Hareketsiz şekilde bekleyen 16 kişi gözaltına alındı. "Duran adam"lar hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre "durmak suretiyle polise şiddet ve hareket kullanmadan direnme" suçundan bir tutanak düzenlendiği belirtiliyor.

Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesinin ardından bir performans sanatçısı olan Erdem Gündüz, dün akşam saatlerinde Taksim'deki metro çıkışında hareket etmeden ve konuşmadan ayakta durma eylemi başlatmıştı. Gösteri saatlerce sürerken, Gündüz'e de çok sayıda duran adam eklendi. Polis en sonunda Erdem Gündüz ve on beş kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki kampüsünde yer kalmadığından eylemciler Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Duran adamların arasında avukat olan iki kişi bırakılırken, 14'ü hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberie göre, eylemcilerin avukatlığını üstlenen Volkan Gültekin, polislerin bile ne yapacaklarının şaşırdığını vurguluyor. Hazırlanan tutanakta duranadamlar için 2911 sayılı yasaya göre “durmak suretiyle polise şiddet ve hareket kullanmadan direnme” suçlamasıyla işlem yapıldığını ifade ediyor. Gültekin, bu eylemin 2911 sayılı yasa kapsamında girmediğini, çünkü durma türü eylemler, basın açıklaması ve gösteri için izin gerekmediğini ifade ediyor. Toplantı ve mitingler için bildiri yükümlülüğü bulunduğunu kaydeden Gültekin “Yasada, gün doğumu ve gün batımından bir saat öncesine kadar toplantı ve yürüyüş yapılamaz’ diyor. Belki o maddeye göre işlem yapabilirler. Fakat şu çok karışık: Bu bir toplanma mıdır? Toplanma için iştirak gerekir. Buraya insanlar kendiliğinden gelmiş. Orada duruyorlar. Nasıl bir yorum yapılacağını ben de merak ediyorum” diyor. Gültekin, bu eylemin belki Kabahatler Kanunu’na girebileceğini ve para cezası kesilebileceğini fakat onun da çok orantısız olacağını vurguluyor.

Güler: Trafiği engellemedikleri sürece durmak serbest

İçişleri Bakanı Muammer Güler "durma" eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trafiği kapatmazsa duran adama müdahale yok. Bu gösteri kamu düzenini bozmadıktan, genel hayatı engellemedikten sonra zaten bizim bütün gösterilere bir müdahalemiz yok. Bir şiddet eylemine dönüşmeyecek, genel hayatı bozmayacak, başkalarının özgürlüklerini kısıtlamayacak olursa, herkesin böyle bir hakkı var. Trafiği etkilemeyecek, Sabahtan akşama kadarKızılay'da ben gösteri hakkımı kullanacağım, böyle bir hak mı var? Böyle bir yetkiyi kimse düşünebilir mi? Hepsi kamu düzeniyle ilgili konular."