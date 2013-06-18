Gezi Parkı'na destek için duran durana

Taksim'de Erdem Gündüz isimli bir kişi polisin Gezi Parkı'na müdahalesini tek kişilik eylemiyle protesto etti. Sessiz eylem kısa sürede sosyal medyada duyuldu ve destek buldu fakat polisin sessiz protestocuları gözaltına almasıyla son buldu. Ancak bir başka duran adam da gece yarısı Beşiktaş’taki Kartal heykelinin önünde beklemeye başladı. Eylemci saatlerdir hiç kimseyle konuşmadan bekliyor.

Erdem Gündüz, dün akşam saat 18.00'da Taksim Metro çıkışında hareket etmeden ve konuşmadan beklemeye başladı. Gündüz, akşam saat 20.00 sıralarında protestosu ile ilgili olarak, "Her şey ortada. İnsanları Taksim'e sokmuyorlar" şeklinde açıklama yaptı. Kısa sürede Twitter'da dünyada en çok konuşulanlar arasına giren protestoyu sosyal paylaşım sitelerinden gören vatandaşlar da gece destek için Erdem Gündüz'ün yanına gelerek hareketsizce durmaya başladı.

Duran adam'ın etrafında zincir oluşturan 2 bin kişiye polis sessiz olmaları koşuluyla müdahale etmeyeceğini belirtti, ancak duran adam ve etrafındaki birkaç kişi gözaltına alındı

'Duran adam'dan ilk açıklama

Kısa sürede serbest kalan Erdem Gündüz konuyla alakalı olarak "Benim duruşum medyaya karşı... 4 insan öldü ve medya bunu görmedi. Benim istediğim bu sistemin değişmesi. Bu hükümetin istifa etmesi yetmez. Bugün yapılan düzenlemeler göstermelik. Bu bir çığlık! Ama bu çığlığı duymadılar. Bu olay 10 yıllık bir serüvenin sonucu. Ölen 4 tane adamın hesabı sorulmalıdır! Çevik kuvvet müdahaleye hazırlanıyordu. İnsanlar zarar görmesin diye bitirdim. Ben bir kişiyim. Yarın bir başkası gelir durur. Bu devam eder. Duran adam bir kişi değildir. Ben içimdeki acıyı, insan ölümlerini duyurmak için durdum. Duran bir başkası da olabilirdi. Duran adam bir kişi değildir!" dedi.

Şimşek’ten tweet’le cevap





Duran Adamların gözaltına alındığı saatlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Durmak yok, yola devam! Herkese iyi geceler” tweet'i attı.



Ankara’da da 'duran kadın'





Öte yandan Gezi Parki eylemleri sırasında yaşamını kaybeden Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yerde de bir kadın kımıldamadan durarak sessiz eylem yaptı.

Ünlü oyuncu da 'duran adam' oldu

Geniş Aile ve Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizilerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Fırat Tanış, Taksim Meydanı'ndaki “Duran Adam”dan esinlenerek yolun ortasında durarak çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

Bir 'duran adam' da Beşiktaş’a

Taksim’deki “Duran Adam” protestosunun ardından bir kişi de saat 00.00’da Beşiktaş’taki Kartal Heykeli önünde hareketsiz şekilde beklemeye başladı. Duran eylemcinin 9 saattir kimseyle konuşmadan beklediği öğrenildi. Öte yandan “Duran Adam 2”nin yanına Taksim’deki gözaltıları protesto etmek için de sembolik olarak 10 çift ayakkabı bırakıldı. Eylemcinin heykel önündeki bekleyişi halen devam ediyor.

‘Duran kadın’ bayıldı

Taksim Meydanı’nda başlayan “Duran Adam” eylemine kadınlar da destek verdi. Sabaha kadar ayakta duran 3 kadından biri, fenalaşarak yere yığıldı.



Taksim Meydanı’nda dün akşam saat 18.00’da Erdem Gündüz isimli bir kişinin başlattığı “Duran Adam” eylemi, polis tarafından sonlandırıldı.

Eylemcilerin alandan çıkarılmasının ardından 3 kadın bekleyişini gün aydınlanıncaya kadar sürdürdü.

Beyaz kıyafetli bir kadın, ayakta beklediği sırada aniden yere yığıldı.

Baygınlık geçiren kadına su içiren eylemciler, daha sonra arkadaşlarını taksiye bindirerek hastaneye götürdü.

Öte yandan, göstericilerden bazıları Taksim Meydanı'nda yerlere yatarak uyurken, bazıları da çevrede temizlik yaptı.

Taksim ve çevresinde görevli polisler ise sandalye ve kaldırımlara oturarak dinlendi.