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Yaşam

Taksim'de bazı yollar trafiğe kapandı

Taksim Meydanı’nı yayalaştırma projesi kapsamında bazı yollar dün itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafiği yer altına alacak çalışmalar 240 gün sürecek

05 Kasım 2012 12:31

Taksim Meydanı’nı yayalaştırma projesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yol çalışmalarının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
 
Taksim Meydanı’nı yayalaştırma projesi kapsamında bazı yollar dün itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafiği yer altına alacak çalışmalar 240 gün sürecek.

Çalışmalar sırasında trafik Tarlabaşı-Harbiye yönünde Taksim Meydanı üzerinden, Mete Caddesi-Asker Ocağı Caddesi-Cumhuriyet Caddesi (Divan Oteli önünden), Harbiye-Tarlabaşı yönünde ise Cumhuriyet Caddesi (Divan Oteli önünden), Abdulhakhamit Caddesi ve Tarlabaşı'ndan verildi.

Yolların kapatılması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, kapalı yollarda yürüyerek işlerine gitmeye çalıştı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Tarlabaşı-Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda tek tünel yapılacak.

Tarlabaşı'ndan gelen araçlar, Harbiye, Taşkışla ve Dolmabahçe yönüne gidebilecek.

Gümüşsuyu, Sıraselviler ulaşımı Mete Caddesi üzerinden AKM önü-The Marmara Otel önünden yüzeyden sağlanacak.

Anıt etrafındaki araç trafiği, otobüs ve duraklar meydandan kaldırılacak.

Gezi Parkı, AKM önü, Talimhane ve İstiklal Caddesi'ne yayalar trafiğe takılmadan ulaşabilecek.

Araç altgeçidi, Tarlabaşı Bulvarı istikametinde mevcutta bulunan araç otoparkından, Divan Oteli önüne kadar devam edecek.

Çalışmaların ardından Taksim, yaklaşık 100 bin metrekarelik yayalaştırılmış bir meydana kavuşacak.

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