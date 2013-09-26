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Yaşam

Taksim Tüneli'nde ilk kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Yeni yapılan ve mimarlar tarafından eleştirilen Taksim tünelinde gerçekleşen kazada bir kişi yaşamını yitirdi

26 Eylül 2013 00:24

Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yeni yapılan altgeçitte virajı alamayan motosiklet sürücüsünün kaldırıma çarpması nedeniyle meydana gelen kazada sürücü Oğuzhan Bövelek hayatını kaybetti. Kazada arkada oturan Alev Eşiyok ise savrularak, yola düşüp yaralandı.
Murat Deliklitaş ve Hasan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'na geçtiği habere göre, kaza, yeni yapılan Taksim altgeçidinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 34 DCP 88 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Bövelek (24), Şişli istikametinden Tarlabaşı yönüne giderken Taksim altgeçidinde virajı alamayarak, beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkada oturan kız arkadaşı Alev Eşiyok (26), yola savruldu. Kazada boynu kırılarak ağır yaralanan Oğuzhan Bövelek, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Motosikletten düşerek, karşı kaldırıma savrulan Alev Eşiyok'un yardımına ilk olarak durakta otobüs bekleyen vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ayaklarının kırıldığı öğrenilen Eşiyok'un elini tutarak, moral verdi. Ambulansın gelmesiyle ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı görerek, yardım eden bir vatandaş "Tünelin içinden hızlı bir şekilde geldi. Bariyerlere vurunca savruldular. Her ikisinin de kaskı vardı. Biz trafiği durdurarak, ambulansı aradık. Hemen ambulans geldi" dedi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
 

Yayalaşan Taksim Meydanı hatalardan geçilmiyor

 
Taksim Meydanı, yayalaştırma projesinin ardından farklı bir hal aldı. 2 metrelik duraktan 60 metrelik durağa, 50 santimlik ‘kaldırımcık’tan meydanın ortasındaki havalandırma yapısına kadar işte meydandaki hatalar...

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