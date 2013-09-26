Taksim Tüneli'nde ilk kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yeni yapılan altgeçitte virajı alamayan motosiklet sürücüsünün kaldırıma çarpması nedeniyle meydana gelen kazada sürücü Oğuzhan Bövelek hayatını kaybetti. Kazada arkada oturan Alev Eşiyok ise savrularak, yola düşüp yaralandı.

Murat Deliklitaş ve Hasan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'na geçtiği habere göre, kaza, yeni yapılan Taksim altgeçidinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 34 DCP 88 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Bövelek (24), Şişli istikametinden Tarlabaşı yönüne giderken Taksim altgeçidinde virajı alamayarak, beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkada oturan kız arkadaşı Alev Eşiyok (26), yola savruldu. Kazada boynu kırılarak ağır yaralanan Oğuzhan Bövelek, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Motosikletten düşerek, karşı kaldırıma savrulan Alev Eşiyok'un yardımına ilk olarak durakta otobüs bekleyen vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ayaklarının kırıldığı öğrenilen Eşiyok'un elini tutarak, moral verdi. Ambulansın gelmesiyle ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı görerek, yardım eden bir vatandaş "Tünelin içinden hızlı bir şekilde geldi. Bariyerlere vurunca savruldular. Her ikisinin de kaskı vardı. Biz trafiği durdurarak, ambulansı aradık. Hemen ambulans geldi" dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.