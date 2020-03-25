Taksim The Marmara oteli, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak odalarını açtı

The Marmara otelinin yönetimi, İstanbul'un en önemli noktalarından Taksim Meydanı'nda bulunan otellerinin odalarını çevrede görev yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 18 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre de Türkiye'de 44 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirirken, 1872 kişide tespit edilen salgınla en çok mücadele edenler ise sağlık görevlileri.

İstanbul ve Beyoğlu'nun en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda yer alan The Marmara Oteli, çevredeki hastanelerde görev yapan sağlık görevlilerine odalarının kapılarını ücretsiz olarak açtı.

Independent Türkçe'nin ulaştığı otel görevlileri Şişli Etfal ve Taksim İlk Yardım Hastaneleri'nde çalışan sağlık görevlilerin ücretsiz olarak odalardan yararlanabileceğini ifade etti.