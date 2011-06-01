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Yaşam

Taksim Meydanı trafiğe kapatılıyor

Taksim Meydanı'ndaki trafiği yer altına alma çalışması nedeniyle meydan trafiğe kapatılıyor.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için ikinci projemiz, Taksim Meydanı projesi. Taksim’de Tarlabaşı Bulvarı–Cumhuriyet Bulvarı araç trafiğini yer altına alıyoruz. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi önü ve Taksim Anıtı çevresinde bulunan araç yollarını da yeraltına alıyoruz. Böylece tüm Taksim Meydanı’nı yayalara tahsis etmiş oluyoruz" dedi.

Taksim Meydanı trafiğe kapatılıyor
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için üçüncü projenin Adalar Projesi olduğunu belirterek, "Yassıada ve Sivriada’yı yeniden ele alıyor, farklı bir çehreye kavuşturuyoruz. Bu iki adayı, İstanbul’un, Türkiye’nin, dünyanın önemli iki sembol adası haline getirmeyi planlıyoruz. Bu projeyle, Yassıada’yı ’yaslı ada" olmaktan çıkarıyor, bir demokrasi adası haline getiriyoruz. Her iki adayı da uluslararası birer kongre merkezine dönüştüreceğiz" dedi.

Taksim Meydanı trafiğe kapatılıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için ikinci projemiz, Taksim Meydanı projesi. Taksim’de Tarlabaşı Bulvarı–Cumhuriyet Bulvarı araç trafiğini yer altına alıyoruz. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi önü ve Taksim Anıtı çevresinde bulunan araç yollarını da yeraltına alıyoruz. Böylece tüm Taksim Meydanı’nı yayalara tahsis etmiş oluyoruz" dedi.

Taksim Meydanı trafiğe kapatılıyor

Taksim Meydanı trafiğe kapatılıyor

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