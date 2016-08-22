Taksim metrosunda yürüyen merdiven kazası, 2 yaralı

Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven kenarındaki fırça yerinden çıktı, iki turist yaralandı. Turistler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; kaza, saat 11.00 sıralarında Taksim Metro istasyonuna inen yürüyen merdivenlerde yaşandı. Yürüyen merdivenin kenarında bulunan ve insanların giysilerinin sıkışarak tehlike yaratmasını önlemeye yarayan fırçanın bir bölümü yerinden çıktı.

Bu sırada yürüyen merdivende bulunan 2 turist fırçaya takıldı. Erkek turist ayağından, kadın turist de bacağından yaralandı.





Yaralı 2 turist ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik şeridi çekilerek durdurulan yürüyen merdiven onarımın ardından normale döndü.