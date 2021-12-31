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Yaşam

Taksim'de yılbaşı kutlamalarına kameralı takip

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı

31 Aralık 2021 19:00

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı.

Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, kameralar son kontrollerden geçirildi. Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tarafından kameralı takip yürütülüyor. (DHA)

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