Taksim Dayanışması baskınına 3 bin lira tazminat

Gezi Parkı gösterilerini organize ettikleri gerekçesiyle geçen yıl 8 Temmuz’da Taksim Dayanışması yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alınmış, beş kişinin de evleri aranmıştı. Facebook’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı beğenmesiyle hatırlanan İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İslam Çiçek tarafından verilen karar üzerine Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Parti Meclisi Üyesi Ender İmrek’in evi, kendisine haber verilmeden, çilingir marifetiyle kapısı açılarak, aranmıştı. Arama kararına karşı yapılan iki ayrı itiraz, İstanbul 53. ve 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hukuka aykırı bulunarak iptal edildi el konan eşyalar ve bilgisayar imajları iade edildi.



Ender ve Yıldız İmrek çifti, bu karar üzerine tazminat davası açtı. İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün İmrek Ailesi’ni haklı bularak, 3 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.