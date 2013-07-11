Polise göre, Taksim Dayanışması Twitter'la Türkiye'yi yönetti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili hazırladığı fezlekede, Taksim Dayanışması Platformu yasadışı bir örgüt gibi gösterildi. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Taksim Dayanışması “yasadışı örgüt”, tweet'leri “örgüt çağrısı”, TMMOB İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu, TTB İstanbul Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında olduğu kurum yöneticileri de “örgüt lideri” oldu. Gezi gözaltıları ile ilgili hazırlanan polis fezlekesinde, Taksim Dayanışması’nın 27 Mayıs’tan sonra Twitter hesabından yapılan duyurular sıralandıktan sonra platform, Twitter, Facebook ve internet sitesi üzerinden halkı sokağa dökmekle, Gezi Parkı’nı işgal edip kamusal alan olarak kullanılmasının önüne geçmekle, polisi kötülemekle, esnafı maddi zarar uğratmakla ve yaralamalara neden olmakla suçlandı. Deliller arasında, “Taksim Dayanışması” yazılı bir önlük de var.

'Kamu düzenine tehdit'

Taksim Dayanışma üyeleri adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı fezlekede Taksim Dayanışması, polise mukavemetle suçlandı. Fezlekede, Gezi Parkı olayları hakkında “Gezi Parkı’ndaki bazı ağaçların sökülmesi üzerine söz konusu yerde AVM inşa edileceği düşüncesiyle başta Taksim Dayanışma platformu, bölücü ve sol yapılar olmak üzere bazı STK’lar ve siyasi partiler tarafından yapılan eylemler” denildi. Taksim Dayanışması’nın yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden halkı Gezi Parkı’na çağırarak olayların büyümesinde aktif rol oynadığı iddia edilen Taksim Dayanışması’nın Twitter, Facebook ve internet adresinden yapılan duyurular için “kamu düzenini tehdit eden çağrılar” ifadesi kullanıldı.

'Provokasyona zemin hazırlandı'

Fezlekede Taksim Dayanışması’nın olayların başladığı 27 Mayıs’tan 22 Haziran’a kadarki Twitter çağrıları altalta konduktan sonra gruba şu suçlamalar yöneltildi:

- Başta Twitter olmak üzere Facebook, ve çeşitli sosyal ve yazılı basın aracılığıyla İstanbul halkını Taksim Meydanı’na çağırıp kamu düzeni ve güvenliğini ciddi şekilde zarar verdi.

- Yapılan açıklamalar ve tweetlerle devletin polisi sanki düşman gibi lanse edilip (TOMA’ları kovaladık) vatandaş bu yönde yönlendirildi.

- Binlerce insanın Taksim Meydanı başta olmak üzere çeşitli meydanlara çıkmasına çalışıp, marjinal grupların provokasyonuna zemin hazırladı.

- Yaşanan müdahalelerde yüzlerce polis ve vatandaşın yaralanmasına neden olundu. Bu yaralamalara karşın çağrılar devam etti.

- Gezi Parkı ve çevresi işgal edilerek kamusal alan olarak kullanılmasının önüne geçildi.

- Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ’ta trafiğin günlerce kapalı olmasına neden olundu.

- Bölge esnafının büyük ekonomik zarar görmesine neden oldu.

'Dayanışma tüm ülkeyi yönetti'

Mimar Mücella Yapıcı’nın evinde yapılan aramada bulunduğu iddia edilen bir A4 kağıdına göre; "sendika.org", "video occupy", "hemzemin", "dayanisma.org", "gezi postası" ve "gezi hukuku" gibi internet sitelerinden yapılan çağrılarla "halk arasında kargaşa ortamı oluşturulduğu" da iddia edildi. Ayrıca yine evde çıktığı iddia edilen kimi notlara dayanılarak Taksim Dayanışması’nın tüm Türkiye ’deki eylemleri yönlendirdiği savunuldu.