Taksim Dayanışma'dan Sırrı Süreyya Önder'e veto

Helin Alp/ ANKARA

Taksim’deki Gezi Parkı eylemleri 14’ncü günündeyken eylemin ilk gününde dozerin önüne geçerek ağaçların sökülmesine karşı koyan ve polisin attığı gaz bombasının sırtına gelmesi sonucu yaralanan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Taksim Dayanışma Platformu’ndan veto geldi.

Önder'in ismi listeden çıkarıldı

Gezi Parkı’nda dün akşam yapılan mitingle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Mitingte sahneye çıkarak konuşma yapacak isimler arasında önerilen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in listeden çıkarıldığı öğrenildi.

Taksim meydanında kurulan sahneye çıkarak eylemcileri selamlayacak ve konuşma yapacaklar listesi hazırlanırken platform arasında ‘kürsü temsiliyeti’ sorunu çıktığı öğrenildi. Taksim Dayanışma Platformu bileşenleri arasındaki bir grup, mitingde konuşma yapması için Sırrı Süreyya Önder’in ismini önerdi. Ancak edinilen bilgiye göre Önder’in ismi platform bileşenleri arasında tartışma yarattı. Platform arasında çıkan tartışmada Sırrı Süreyya Önder’in konuşma yapmasının uygun olmayacağı fikri ağır bastı ve Önder’in ismi listeden çıkarıldı. Önder’in isminin listeden çıkarılması platform içinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

'AKP faşizmine direnmeye devam'

Önder’in ismi çıkarılırken mitingte sahneye Taksim Dayanışma Platformu bileşenlerinden olan Mimarlar Odası adına Mücella Yapıcı çıktı. Yapıcı, yaptığı konuşmada ‘ İstanbul ve Türkiye’nin Türküyle, Kürdüyle, Çerkesiyle, Sosyalistiyle, Alevisiyle her kesimden insanın AKP faşizmine direndiğini söyledi. Yapıcı, ‘demokratik katılım kanalarını bütünüyle yok eden, her itirazı düşmanca refleksle yanıtlayan, kendisi gibi olamayanların inancın, yaşam tarzına saygı duymayan iktidar anlayışını reddediyoruz’ dedi.

Yapıcı ile birlikte sahneye müzik grubu Mor ve Ötesi, Boğaziçi Caz Korusu, Kardeş Türküler çıkarken Beşiktaş Çarşı grubu da çıkarak kitleyi selamladı.

Konuyla ilgili görüşmeye çalıştığımız platform üyeleri konu hakkında konuşmak istemediklerini belirtirken platform bileşenleri arasında siyasi bir temsilin doğru olmadığı görüşünün ağır bastığını ve bu nedenle Sırrı Süreyya Önder’in ismine konuşma listesinde yer verilmediğini söylediler.