Murathan Mungan'ın BDP'li Sırrı Süreyya Önder tepkisi

Helin Alp/ Ankara

Sırrı Süreyya Önder'in dün Gezi Parkı mitinginde sahneye çıkarak konuşma yapmasının Taksim Dayanışma Platformu tarafından izin verilmemesine şair ve yazar Murathan Mungan'dan da tepki geldi. Mungan, Sırrı Süreyya Önder'in Gezi Parkı eylemlerindeki rolünün inkar edilemeyeceğini söyledi.



Murathan Mungan, tepkisini twitterdaki hesabından yazdığı mesajda, Önder'in meydandaki konuşmasına izin verilmemesini eleştirdi. İşte Murathan Mungan'ın yazdığı o mesajlar:



"Bu hareket bugün buraya geldiyse bunda Sırrı Süreyya Önder'in daha ilk gün kepçelerin önünde durmasının önemli payını inkar edebilir?"



"Dolayısıyla dün o meydanda konuşmayı en çok hak edenlerden biriydi Sırrı Süreyya Önder."



"Dün onun meydanda konuşmasını engelleyenlerle, İmralı'ya gitmesini veto edenler arasındaki farkı bilmek isterim.



Basit bir hatırlatma: Sırrı Süreyya Önder "Istanbul"un millletvekilidir ve o gün olması gerektiği yerde olmuştur."