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Yaşam

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde kendini yaktı

53 yaşındaki Reza Sharafkhani'nin İran'lı olduğu belirtildi

21 Şubat 2018 17:01

Cumhuriyet Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir anda alev topuna dönen Reza Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.

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