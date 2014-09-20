Taksilere panik butonu geliyor

İstanbullu taksiciler, taksi çağrı merkezi (İSTAKSİ) projesini protesto etmek için 22 Eylül'de kontak kapatıp eylem yapacak. İBB ise taksi projesinin kente çok faydalı olacağını iddia ederken taksilere güvenlik için panik butonu geleceğini belirtiyor.

İstanbullu taksiciler dün yaptıkları açıklamada Taksi Çağrı Merkezi projesi yüzünden 22 Eylül Pazartesi günü kontak kapatacaklarını ve eylem yapacaklarını açıklamıştı. Türkiye Taksiciler Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Taksi Şoförleri Derneği ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin de desteğiyle başlatılan imza kampanyasında, 5 bin imzaya ulaşıldı. Türkiye Taksiciler Vakfı Güneş Taş, "Amacımız haksız bir ihaleyle projenin İsrailli bir firmaya verilmesini protesto etmektir. Sektörümüzde tekelleşme istemiyoruz. Taksici dostu olduğunu her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanımızdan bu haksızlığı gidermesi için destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

92 kentte kullanılıyor

İBB ise bugün yaptığı açıklamada kendi tabirleriyle İSTAKSİ projesinin New York, Londra gibi şehirlerdeki taksi standardının yakalanmasında önemli olduğunu iddia etti.

Projeyle birlikte tüm taksilerin tek bir çağrı merkezinden yönlendirilecek. Belediye konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki 18 bin taksinin tüm teknolojik donanımı, alt-yapı değişikliği ve hizmetleri için yapılan ihaleyi kazanan, Bir Amerikan teknoloji şirketi olan VeriFone, dünyada 92 şehirde kullanılan taksi sistemini İstanbul’da İSTAKSİ çatısı altında hayata geçirecektir” dendi.

Hem taksici, hem de yolcu güvende

İSTAKSİ yetkilileri ayrıca bundan sonra taksilere panik butonu da geleceğini ifade ettiler. Yetkililer, “Her araçta hem yolcu hem de taksici bölümünde yer alacak iki ayrı panik butonu, güvenlik sisteminin esasını oluşturacak. İstenmeyen bir durum anında, taksici ya da yolcu kendi panik butonlarını faaliyete alabilecekler. Böylece taksici esnafımızın en büyük sorunu olan taksicilere yönelik saldırılar, gasp ve hırsızlıklar büyük oranda azalacak. En son teknolojik donanıma sahip olacak bu sistemle, her taksi 3G sistemi ile internete bağlanabilecek. Bu sistem zaman içinde en yenilikçi cep telefonu ve tablet uygulamalarına açık olacak” dedi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sistem Amerika dışında Meksika, Kanada, İngiltere, Polonya ve İrlanda’da da 20’den fazla şehirde kullanılıyor.

Bir Amerika Silikon Vadisi şirketi olan VeriFone, taksi projesi AR-GE çalışmalarını California, Londra, New York ve Uruguay’da yapıyor.

Cirosu 1.7 milyar dolar

İSTAKSİ projesini VeriFone isimli şirket yapacak. VeriFone, finans-bankacılık, perakende, hizmet, petrol, kamu, ulaşım ve sağlık sektörleri için güvenli ödeme sistemleri üretimi, satış ve teknik destek hizmeti sunuyor. 1981 yılında Amerika’da kurulan şirket, dünya çapında 110’dan fazla ülkede temsil ediliyor. 40 ülkede 5 binden fazla çalışana sahip olan VeriFone’un dünyadaki cirosu 1,7 milyar dolar.