İstanbullu taksiciler, 22 Eylül'de kontak kapatacak

Taksiciler, "Taksi Çağrı Merkezi" adlı projeyi protesto etmek amacıyla 22 Eylül'de kontak kapatacak.

Türkiye Taksiciler Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Taksi Şoförleri Derneği ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin de desteğiyle başlatılan imza kampanyasında, 5 bin imzaya ulaşıldı. İmzalar, konvoy halinde gelinerek, 22 Eylül Pazartesi günü saat 15.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak. Taksiciler, imzaların sunumu öncesinde düzenleyecekleri kontak kapatma eylemiyle ihaleye tepkisini dile getirecek.

İmzaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da sunacaklarını belirten Türkiye Taksiciler Vakfı Başkanı Güneş Taş, "Amacımız haksız bir ihaleyle projenin İsrailli bir firmaya verilmesini protesto etmektir. Sektörümüzde tekelleşme istemiyoruz. Taksici dostu olduğunu her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanımızdan bu haksızlığı gidermesi için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İhalenin haksız şekilde İsrailli bir firmaya verildiğini savunan Taş, ihale esnasında taksicilerin görüşüne başvurulmadığını kaydetti.

İstanbul'da 17 bin 500 taksi ile ulaşıma ve İstanbul halkına hizmet ettiklerini anımsatan Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle İSPARK gibi dev bir kuruluşun şaibeli bir ihale süreciyle tek yüklenici olarak İsrailli firmadan hizmet almak için anlaştığını ilgili firmanın web sitesinden duymak taksici esnafı olarak bizleri yaralamaktadır. Bu kampanyayla amacımız belediye tarafından teknik yeterliliğe sahip yerli ve yabancı firmaların da lisans alarak serbestçe bu işi yapmalarıdır. Bu sayede rekabet artacak kalite gelecek, taksici esnafı ve müşterisi kazanacaktır. Taksi ulaşımı sektöründe tekelleşme istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız taksici dostudur, yaşanan süreci hem kendisine anlatacağız hem de topladığımız imzaları sunacağız. Biz devletimiz ve milletimiz için varız."