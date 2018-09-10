Taksiler dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – Vertical Aerospace adlı start-up firması Birleşik Krallık’ta ilk kez, bir piste gerek duymadan dikey kalkış yapabilen bir elektrikli uçan araç için üretim ve test iznini aldı. Şirket, dört yıl içinde, Birleşik Krallık ile Fransa arasında ilk uçan taksi hizmetini vermeye hazırlanıyor.

The Times\'ın haberine göre, dört pervaneli olan dört kişilik elektrikli drone, saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşırken, 150 kilometre menzile sahip olacak.

Bu yeni teknolojinin havalimanlarındaki yükü azaltarak, hava taşımacılığı sektörü kullanımını kolaylaştıracağı da öngörülüyor. (Fotoğraflı)