Taksici, aracında unutulan 47 bin lirayı sahibine teslim etti

Bursa'da taksi sürücülüğü yapan Fahrettin Akşar, aracında unutulan ve içinde 46 bin 730 lira bulunan poşeti sahibine teslim etti.



Merkez Osmangazi ilçesinin Heykel semtinde dün sabah taksi durağından Fahrettin Akşar yönetimindeki 16 T 0350 plakalı taksiye binen 70'li yaşlardaki kadın yolcu, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti. Evinin önüne geldiğinde taksiden inmek üzere hareket eden kadın, alışveriş poşetlerini alırken, yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 liranın bulunduğu poşeti unutup, evine gitti. Yaklaşık 30 dakika sonra poşeti fark eden taksi sürücüsü Akşar, durumu duraktaki arkadaşlarına anlatıp, polise haber verdi. Sabah saatlerinde durağın az ilerisindeki bekleme alanından elindeki poşetlerle taksiye binen kadın yolcunun bu poşeti düşürmüş olabileceğini değerlendiren taksici Fahrettin Akşar'ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle yolcuya ulaşıldı.



Kısa süre sonra irtibat kurulan kadın ve beraberindeki torunu, taksi durağında Fahrettin Akşar ve polis ekipleriyle bir araya geldi. Dekontun kontrol edilmesiyle paranın, adının açıklanmasını istemeyen kadına ait olduğu belirlendi. Polisin parayı teslim ettiği kadın, taksici Akar'a ve ekiplere teşekkür etti.



Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yaparak geçimini sağlayan taksici Fahrettin Akşar'a, bu duyarlı davranışını nedeniyle teşekkür eden Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, "Meslektaşımız Fahrettin Akşar, bu hassaslığıyla gerçekten taksicilik mesleğine yakışır bir harekette bulundu. Bu duyarlı davranışından ötürü kendisi tebrik ediyorum" dedi.

(DHA=