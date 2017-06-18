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Yaşam

Taksi göndermeyen durağa maytap attı

Patlama sesiyle çevrede bomba paniği yaşandı

18 Haziran 2017 19:59

Gaziantep'te 28 yaşındaki Mehmet G., istediği taksi gelmeyince birleştirdiği maytapları durağa attı. Patlama sesiyle çevrede bomba paniği yaşanırken, olayda 2 kişi yaralandı, Mehmet G. polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre Mehmet G., Sadıklar Caddesi'ndeki 25 Aralık İlkokulu'nun yanında bulunan duraktan sabah saatlerinde taksi istedi. Taksinin gelmemesi üzerine öfkelenen Mehmet G., öğleden sonra bilinmeyen bir yerden satın aldığı maytapları birleştirip durağa attı.

Gürültüyle patlayan ve bomba paniğine yol açan olayda kimliği henüz belirsiz 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası bomba ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Araştırılan olayın terör olmadığı belirlendi ve polis, Mehmet G.'yi evinde gözaltına aldı. (DHA)

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