TAKSAV'da ocak ayında sanat programı yine dolu dolu

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi ocak ayında da dolu dolu bir sanat içeriği sunmaya devam ediyor.

18 Ocak Cuma günü, şehir tiyatrolarından ihracıyla gündeme gelen ve son dönemde de birçok salonda oyun gösterimlerinin iptali ile karşılaşan Levent Üzümcü TAKSAV Kadıköy Şubesi’nde ‘Tiyatro ve Sansür’ başlığıyla söyleşiye konuk olacak. Saat 19.30’da başlayacak söyleşinin moderatörlüğünü ise oyuncu Canberk Gültekin üstlenecek. Üzümcü uğradığı baskı ve sansüre dair soruları yanıtlayacak.

İlk romanı Çelişki ile edebiyat dünyamıza giren gazeteci-yazar Barış İnce, ikinci romanı Sarsıntı’yı da yakın zaman önce Can Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluşturdu. 22 Ocak Salı akşamı Kadıköy Belediyesi ve TAKSAV’ın bir arada düzenleyeceği söyleşide İnce, hem son kitabı hem de memleket ahvaline ilişkin soruları yanıtlayacak. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşi 19.30’da başlayacak.

TAKSAV’ın ocak ayındaki son etkinliği ise gazeteci Burak Abatay’ın şair Şükrü Erbaş’ın şiirdeki 40. Yılı için hazırladığı Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle çıkan ‘Bir Dünya Şarkısı: Şükrü Erbaş’ kitabı üzerine olacak. 25 Ocak Cuma akşamı saat 19.30’da Erbaş ve Abatay, kitabın ortaya çıkış sürecini konuşacak. Etkinliğin ardından Erbaş ve Abatay kitabı imzalayacak.