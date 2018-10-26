TAKSAV'da müzik konuşulacak: 'Caz'ı sen mi kurtaracaksın?

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) ekim ayında ‘TAKSAV Müzik Söyleşileri’ ile müziği, müziğin türlerini ve bu türlerin dününü, bugününü ve geleceğini mercek altına alıyor.

Dört Hafta süren müzik söyleşileri, yarın "Caz'ı sen mi kurtaracaksın?" başlıklı söyleşiyle son bulacak.

Gazeteci-müzik yazarı Eray Aytimur’un moderatörlüğünde Caz müzik masaya yatırılacak. Caz vokalisti ve eğitmen Sibel Köse ve Caz gitaristi ve besteci Önder Focan’ın katılacağı etkinlik 27 Ekim saat 15.00’te başlayacak.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte rezervasyon zorunluluğu bulunuyor.

‘TAKSAV Müzik Söyleşileri’ ile beraber Rap, Indie ve Reggae türlerinde birbirinden değerli müzisyenler kendi türlerinin gelişimine dair yorumlarını müzikseverlerle paylaştı.