T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Takipçilerinin 'istek parçaları'yla renklenen kutular

Musicincolors.com, takipçilerinin "istek parçaları"yla içeriğini zenginleştirdiği dopdolu bir müzik sitesi

03 Nisan 2012 14:07

 

Sitedeki müziklere ve kutuların rengine takipçilerinin de karar verebildiği musicincolors, Björk'ten Patrcik Wolf'a, Portishead'den Moby'e kadar birçok ismi müzikseverlerle buluşturuyor.
 
\
 
Konsepti ve içeriği hazırlayan Hayalsu Altınordu sitesini şöyle anlatıyor: "2010'da yayına başladım. Bir sene öncesine kadar sitede yer alacak parçalara ve renklere kendim karar verirken sonra siteyi takip edenlerin de katkıda bulunmasının ilginç olacağını düşündüm. Bunu Musicincolors'ın twitter ve facebook sayfasından duyurdum ve bu fikir takipçilerin hoşuna gitti. O zamandan bu yana her hafta farklı bir site takipçisi sitedeki şarkılara ve renklere karar veriyor. Her Perşembe siteye 4 yeni şarkı ve 4 renkli kutu eklemiş oluyor."
 
İlk başta sitenin yakın takipçileri ve yakın arkadaşlarının müzik seçimlerini yapmaya başladığını anlatan Altınordu, DJ'lerin ve müzik yazarlarının içeriğe katkı yaptığını söylüyor.
 
Müziksever ve müzik takipçisi herkes Musicincolors'ın müzik seçimlerini yapabiliyor. Sitede siyah ve beyaz renkler dışında renkler seçilebiliyor.
 

Festivaller ve en güncel müzik haberleri Musicalife'ta

 
Temmuz 2010'dan bu yana yayında olan Musicalife, dünya festivalleri, müzik haberleri, son çıkan albümler, keşifler ve röportajlarla dolu bir müzik sitesi. Musicalife geçtiğimiz sene en çok okunan bloglar arasında da yerini aldı.

ETİKETLER

musiconcolorshayalsu altınordumusicalifeistek parça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24