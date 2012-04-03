Takipçilerinin 'istek parçaları'yla renklenen kutular

Sitedeki müziklere ve kutuların rengine takipçilerinin de karar verebildiği musicincolors, Björk'ten Patrcik Wolf'a, Portishead'den Moby'e kadar birçok ismi müzikseverlerle buluşturuyor.

Konsepti ve içeriği hazırlayan Hayalsu Altınordu sitesini şöyle anlatıyor: "2010'da yayına başladım. Bir sene öncesine kadar sitede yer alacak parçalara ve renklere kendim karar verirken sonra siteyi takip edenlerin de katkıda bulunmasının ilginç olacağını düşündüm. Bunu Musicincolors'ın twitter ve facebook sayfasından duyurdum ve bu fikir takipçilerin hoşuna gitti. O zamandan bu yana her hafta farklı bir site takipçisi sitedeki şarkılara ve renklere karar veriyor. Her Perşembe siteye 4 yeni şarkı ve 4 renkli kutu eklemiş oluyor."

İlk başta sitenin yakın takipçileri ve yakın arkadaşlarının müzik seçimlerini yapmaya başladığını anlatan Altınordu, DJ'lerin ve müzik yazarlarının içeriğe katkı yaptığını söylüyor.

Müziksever ve müzik takipçisi herkes Musicincolors'ın müzik seçimlerini yapabiliyor. Sitede siyah ve beyaz renkler dışında renkler seçilebiliyor.

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