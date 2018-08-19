"Takım elbisemle gömülmek istiyorum" demişti; din adamlarından Ferhat Göçer'e cevap: Caiz değil

Şarkıcı Ferhat Göçer, siyah takım elbise devdiğini belirterek, 'Dinen caizse beni öldükten sonra siyah takımımla gömün' sözlerinin ardından din adamlarının 'caiz değildir' cevabı verdiği öğrenildi.

Göçer, Posta gazetesine verdiği söyleşisinde, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğu söyleyerek, takım elbise ile gömülmek istediğini belirtmişti.

Habertük'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Ferhat Göçer, çok sevdiği siyah takım elbisesiyle gömülemeyecek. 'Dinen caizse beni siyah takımımla gömün' diyen Göçer, bu durumun caiz olup olmadığını araştırdı. Göçer, din adamlarından 'caiz değil' cevabı aldı