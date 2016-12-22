Takım arkadaşı Şehmus Özer'i anlattı: Bir köyü, bir ailesi, bir de golleri vardı

Emre Hasan Balcı, trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Şehmus Özer'in hiçbir antrenmanı kaçırmadığını ve iyi bir profesyonel olduğunu belirterek, "Diyarbakırda oynarken İzmirli İzmir'de oynarken Diyarbakırlıydı "o"! Hiçbir partiyle ve siyasiyle işi olmaz kimseye yalakalık yapmaz kimseyi de kullanmazdı.. Bir köyü bir ailesi birde golleri vardı." ifadesini kullandı.

Dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor’un 36 yaşındaki kaptanı Şehmus Özer, spor camiasını yasa boğdu.

507 profesyonel maçta 157 gol atma başarısı gösteren tecrübeli golcü hakkında Altay’da forma giyen Emre Hasan Balcı Facebook sayfasında şunları yazdı:

"Diyarbakır'da oynarken İzmirli, İzmir'de oynarken Diyarbakırlıydı"

"- Abi Gel yurtdışına çıkalım gezelim eğlenelim

- Yok oğlum ne yurtdışısı köyden çıkamıyom ben dediğine bak bizimkilerle ilgileneceğim bütün köye ben bakıyorum anasını satayım derdi gülerdi

-Yaz olurdu arardım Abi ne yaptın tatile başladın mı ?

-Emo ramazanda baba beni keser köyden çıkamam derdi

-Abi bu akşam kal kulüpte makara yaparız gitme derdim

- Babam sıkılır ben yokken köyde zaten haftasonu arıyor hep üzülüyorum derdi

-Ya amma köylü çıktın kaç senedir batıdasın be abi napıyordun bunca zaman derdim

-Vallahi köy için amedspora geldim 50 tane takım aradı ben düşündüm babada yaşlandı artık memlekette bırakırım futbolu

-Abi hadi bari bugün yemeğe çıkalım

-O zaman Çocuklarıda çağıralım hep beraber yiyelim(bütün takımı toplar yedirir hesabı kendi öder sonunda yine o vazgeçemediği köyüne giderdi)

-İzmir deplasmanı ortam yapalım mı abi derdim

-Benim memleketim izmir sen rahat ol karışma derdi

Bir defa UÇAN KÜRT ATTIN YİNE GOLÜNÜ diye yorum yazdım. Whatsapptan mesaj attı gülerek kürt-türk muhabbeti yapacaklar emo millet zaten cahil boşver her cins insan var listemde ben silmedim kızarsın diye sen sil dedi.. öyle düşünceliydi.Kendinden 17-18 yaş küçük futbolcular antrenmanda ona tekme atardı bacak arası atardı bir kere gıkını çıkarmadı. Bir tane antrenman kaçırmazdı şikayet etmezdi..

Diyarbakırda oynarken İzmirli İzmirde oynarken Diyarbakırlıydı "o"! Hiç bir partiyle ve siyasiyle işi olmaz kimseye yalakalık yapmaz kimseyide kullanmazdı.. Bir köyü bir ailesi birde golleri vardı..

O vefat etti diye değil gerçekten çok başkaydı.. Seni ömrüm boyunca unutmayacağım oynadığım en büyük golcüydün çokta güzel insandın ŞEHMUS ÖZER.. Allah Ailene Sevenlerine Sabır Versin.."

T24'ün Notu: Yazım hataları düzeltilmemiştir.