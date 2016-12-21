Amedspor'lu Şehmus Özer'in hikâyesi: Onlar bize kötü davransın, biz onlara çiçek vereceğiz...

İKİ gün boyunca kendisinden haber alınamamasının ardından Elazığ'da cesedi bulunan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulduğu ancak kimsenin onu fark etmemesi sonucu donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Peki “Çocuklar ölmesin maça gelsin” diyen Amedspor’un kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer kimdir? Gazete Karınca'nın derlemesiyle Şehmus Özer'in portresi...

Şehmus Özer, 10 Mayıs 1980’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu.

9 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Özer’in kardeşleri Zülküf, Nezir ve Sadettin de onun gibi futbolcuydu.

Şehmus Özer daha önce verdiği bir röportajda kardeşi Zülküf ile yaşadığı ilginç bir anıyı şöyle paylaşmıştı:

Biz şampiyonluk, Adanaspor ise ilk 6 için mücadele ediyordu. Daha maçın başlarında kaleci Tolga’yı geçerken düşürüldüm ve penaltı kazandık. Kaleci Tolga kırmızı görence, oyuna yedek kaleci olan kardeşim Zülküf girdi. Takımın penaltıcısı benim. Normal şartlarda benim kullanmam gerekiyordu. Birimiz sevinecek, birimiz ise üzülecektik. Kardeşime gol atarsam hocaları ve taraftarlar ‘Bak, topa atlamadı, ağabeyine bıraktı’ diyeceklerdi. Atamasam bu kez ‘Kardeşine gol atmadı’ diyeceklerdi. Çok zor bir duyguydu. Ben de penaltı atmaktan vazgeçtim. Başka bir arkadaşım atınca öne geçtik.

Özer, Habertürk’e verdiği bir röportajda ise kendisini futbolculuğa merak sardıran ismin Maradona olduğunu söylemişti.

Erganispor’dan Süper Lig’e

Erganispor altyapısında futbola başlayan Şehmus Özer 1998’de profesyonel oldu.

Erganispor’daki başarısı onu önce Yeni Malatyaspor’a sonra da Malatyaspor’a götürdü.

Malatyaspor forması giydiği ilk yıl play-off şampiyonu olup Süper Lig’e çıktı.

Ancak 4 maç oynadıktan sonra Kayserispor’a kiralandı.

Sezon sonunda ise Gümüşhanespor’a transfer oldu. Ardından Mardin’e geçti. Burada da 4 yıl oynadı.

Takımlarını Süper Lig’e çıkaran futbolcu

2007-2010 yılları arasında Karşıyaka ve Altay formalarıyla İzmir’de futbolculuk hayatını sürdüren Özer, sonraki sezon Mersin İdman Yurdu’na geçti ve burada şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi.

Ancak Özer, Mersin kulübü tarafından serbest bırakıldı ve Süper Lig’de oynayamadı.

Akhisar Belediyespor’da oynamaya başlayan Şehmus Özer burada da alt ligde şampiyon olup Süper Lig’e yükseldi. Ancak bu kez de PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’a transfer oldu.

Son durak: Amedspor

En son memleketi Diyarbakır’a dönerek Amedspor’a transfer olan Özer, burada 3 sezonda 35 gol attı.

Özer’in kaptanı olduğu Amedspor, birçok kez hedef oldu. Takım futbolcularından yöneticilerine kadar birçok isim saldırıya maruz kaldı, takıma cezalar kesildi.

Öyle ki en son 15 Aralık’ta oynanan Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe ile 1-1 biten maçın ardından Amedspor futbolcuları polis saldırısına uğradı, takımın bir oyuncusu da gözaltına alındı.

PFDK ise Amedspor’a, Fenerbahçe maçında taraftarlarının “ideolojik propaganda yaptığı” iddiasıyla 40 bin TL para cezası verdi.

Aramızdan ayrılan Şehmus Özer ise son golünü 15 Aralık’taki bu maçta Fenerbahçe’ye atmıştı.

“Biz yine de onlara çiçek vereceğiz”

Özer, daha önce verdiği bir mülakatta ise takımının hedef olması karşısında ‘ne yapacaklarına’ şu yanıtı vermişti:

Bu ülkede yaşıyoruz. Biz buraya gelen takımlara iyi davranacağız, onlara çiçek vereceğiz, onlara hiçbir şekilde kötü davranmayacağız. Bizim gittiğimiz yerlerde ise onlar bize kötü davransın. Ama onlar iyi olsun ve yine biz kötü olalım. Ne yapalım?