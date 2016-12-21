Amedsporlu Şehmus Özer donarak ölmüş!

Elazığ'da ölü bulunan Amedsporlu Şehmus Özer'in, yapılan otopside yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi.

Kendisinden 2 gündür haber alınamayan, dün Elazığ'da cesedi bulunan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş.

Donarak ölmüş

Yapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.