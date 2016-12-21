Futbol kulüplerinden Şehmus Özer için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe resmi sitesinden, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Şehmus Özer, Malatya'da katıldığı bir düğünden Mardin'e dönerken meydana geldi. Özer'in kullandığı araç, Elazığ-Gözeli yolu üzerinde bir uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe: Büyük bir üzüntüyle öğrendik

"Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

"Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Akhisar, Altay ve Karşıyaka'dan taziye mesajları

Akhisar Belediyespor, Altay ve Karşıyaka kulüpleri daha önce takımlarında forma giyen Amed Sportif Faaliyetler Takım Kaptanı Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Gençlerbirliği kulüpleri de mesaj yayınlayan kulüplerdi.

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonunda yeşil-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçiren Şehmus Özer'in trafik kazasında vefat ettiği belirtilerek, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Hoşçakal büyük golcü"

Altay Kulübünün internet sitesinde "Hoşçakal büyük golcü" başlıklı açıklamada, Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, geçtiğimiz dönemlerde 3 sezon Altay'ın formasını terleten "usta golcüye" Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise eski oyuncuları Şehmus Özer'in trafik kazası sonucunda vefat ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Kadrosunda bulunduğu her takımda terinin son damlasına kadar mücadele eden ve terlettiği formanın hakkını veren Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."