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Spor

Amedspor Kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti

"Ölüm, acı yüzünü bir kez daha gösterdi"

21 Aralık 2016 03:21

Veysi Polat

Amedsportif Kaptanı Şehmus Özer, bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Özer'den dünden beri haber alınamıyordu. Özer'in aracının Malatya'da bir uçurumdan düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Trafik kazası Amedspor Kaptanı Özer'in Malatya'da katıldığı bir düğünden Mardin'e dönerken meydana geldi. Özer'in kullandığı araç, Elazığ-Gözeli yolu üzerinde bir uçuruma yuvarlandı. 

Özer'den haber alınamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp bilgisi iletilmiş, konu hakkında çalışma başlatılmıştı. 

"Ölüm, acı yüzünü bir kez daha gösterdi"

Yusuf Yağmur ve Şehmus Özer ile birlikte

Amedsportif Başkanı Nurullah Edemen, Özer'in kaybı için büyük üzüntü duyduklarını belirtirken "Değerli bir oyuncumuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Ölüm acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Bütün camiamızın, Amedspor gönüllülerinin ve ailesinin başımız sağ olsun" dedi.

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