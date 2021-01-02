'Take Five' ve 'Blue Rondo à la Turk' parçalarına imza atan Dave Brubeck Quartet'in 'Senatör' lakaplı kontrbasçısı Eugene Wright hayatını kaybetti

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Caz basçı Eugene Wright 97 yaşında hayatını kaybetti. Wright, Dave Brubeck Quartet'in klasik ekibinin hayatta olan son üyesiydi.

Burbeck'in ailesi ve Legacy Records tarafından yönetilen Twitter hesabından yapılan açıklamada Wright'ın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğü ve basçının "Brubeck ailesinin onursal amcası" olduğu belirtildi.

Caz dünyasında 'Senatör' olarak anılan Wright, 1923 yılında ABD'nin Chicago kentinde doğmuştu. Genç yaşında Dukes of Swing grubunun başın geçen Wright, daha sonra kontrbas çalmayı öğrendi ve swing döneminde daha da başarılı olarak County Basie ve Erroll Garner gibi efsanevi isimlerle sahne aldı. Swing döneminden sonra Billie Holiday ve Charlie Parker ile de sahne alan Wright, cazın farklı türlerine de kolayca uyum sağlayabildiğini gösterdi.

Ancak Wright'ın en başarılı olduğu dönem efsanevi pianist Dave Brubeck ile birlikte çaldığı dönemlerdi. 1958 ile 1968 arası Dave Brubeck Quartet'te kontrbas çalan Wright, "Take Five" ve "Blue Rondo à la Turk" gibi unutulmaz caz standartlarında aldığı rolle adını caz tarihine altın harflerle yazdırdı. Pianoda Dave Brubeck, alto saksofonda Paul Desmond ve davulların başında da Joe Morello vardı. Wright, grupla 30'dan fazla albüm kaydetti.

Wright, hayatının ilerleyen döneminde Cincinnati Üniversitesi'nin caz fakültesinin başkanlığını yaptı ve Uluslararası Basçılar Topluluğu'na liderlik etti.