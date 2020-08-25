Tahtakale'de işlem hacmi 40 milyon dolara çıktı, döviz ve altındaki komisyonlar 'ayaklı borsa'ya yaradı

Tahtakale 'ayaklı borsa' olarak bilinen Kapalıçarşı’nın yanındaki Altıncılar Sokak, Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi 5-10 milyon dolar civarındaki günlük ortama işlem hacmini 40 milyon dolara çıkardı.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre, bazı günler 100 milyon dolara ulaşan işlem hacminin bu yüksek seyrinin getisinde bankaların döviz ve altın işlemlerine getirilen vergi ve komisyonlar etkili oldu.

Kapalıçarşı’daki ayaklı borsada 1970’li yıllardan bu yana en hareketli günlerinden birini bu dönemde yaşadı. Günlük işlem hacminin dört kat arttığını dile getiren ayaklı borsa simsarları, son haftalarda özellikle alış ağırlıklı olmak üzere günlük işlem hacminin 5-10 milyon dolarlardan ortalama 40 milyon dolara bazı günler ise 100 milyon dolarlara kadar çıktığını belirti.

300 milyon dolar el değiştirdi

Bölgede hizmet veren simsarlardan biri, kriz dönemlerinde ayaklı borsada el değiştiren döviz miktarının 300 milyon dolara kadar çıktığını belirtti. Bu rakamlara en son 2008’deki dünya ekonomik krizinde ulaştıklarını söyleyen simsar, dijital bankacılığın gelişmesi gibi etkenler ile birlikte bu rakamın son yıllarda düştüğünü, pandemi sonrası getirilen vergi ve komisyonlar ile de yeniden yükselişe geçtiğini anlattı.

Asıl talep altından geliyor

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise artan işlem hacminin asıl sebebinin altın olduğunu kaydetti. Yıldırımtürk, “Son dönemde döviz işlemlerine uygulanan vergiyi ödemek istemeyen vatandaşlar yeniden bölgeye gelmeye başladı ancak yükselişin asıl sebebi altın talebinden kaynaklanıyor. İstanbul Altın Borsası’na kayıtlı üyeler fiyatları sabit tutabilmek için aldıkları altın karşılığı dövizle işlem yapma ihtiyacı duydu” dedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında hem döviz hem de altında kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranları binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı. Yine geçtiğimiz haftalarda nakit döviz işlemlerine de komisyon uygulaması başlatılmıştı. Dün Merkez Bankası aldığı kararla finansal sistemin sağlığına dair şüphe yarattığı gerekçesiyle nakit döviz çekiminden alınan komisyon kaldırıldı.

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