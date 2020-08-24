Nakit döviz çekiminden komisyon kaldırıldı

Finansal sistemin sağlığına dair şüphe yarattığı gerekçesiyle nakit döviz çekiminden alınan komisyon kaldırıldı. Merkez Bankası 4 Ağustos’ta yayımlanan ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Uygulama Esasları’nda bankaların efektif yani fiziki döviz çekimlerinde ücret alabileceğini belirtmişti.

Habertürk.com’dan Rahim Ak'ın haberine göre bankadan nakit döviz çekenlerden komisyon alınmasının önünü açan Merkez Bankası talimatnamesi hukuki tartışmalara neden olmuştu. Banka müşterilerinin itirazı ve hakem heyetlerine başvuruların ardından Pazartesi sabahtan itibaren bu komisyon kaldırıldı. Bankalar artık bankada bulunan dövizi nakit olarak çeken müşterilerden komisyon almıyor.

Haberturk’ün haberine göre bazı hukukçular bankaların vatandaştan komisyon alabilmek için önceden bilgilendirme yapma zorunluluğu olduğunu belirterek ancak bundan sonraki süreçte bankada dövizini değerlendirenler için bilgilendirme yapıldıktan sonra Merkez’in yeni düzenlemesinin geçerli olabileceğini belirtmişlerdi.