'Tahşiyecilerin adını MİT koymuş, takibe de 2004'te başlamış'

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu soruşturmasına gerekçe gösterilen 'Tahşiyeciler'i MİT'in 2004'den bu yana izlediği ve grup hakkında müsteşar Emre Taner'in de rapor hazırladığı öne sürüldü.

2010 yılında davaya dönüşen Tahşiyeciler soruşturması 14 Aralık operasyonuna gerekçe yapıldı. Savcılık Tahşiyeciler isimli grubu Fethullah Gülen'in 2009'daki konuşması ile hedef gösterdiğini sonrasında operasyonun başladığın öne sürüyor. Ancak yeni ortaya çıkan bilgi ve dökümanlara göre MİT 2004 yılından başlayarak Tahşiyecileri izlediği öne sürülüyor. İddiaya göre, gruba "Tahşiyeciler" adını da MİT vermiş ardından 2008' de güvenlik kurumlarına operasyon için bilgi aktarmış. 2009'da da MİT Müsteşarı Emre Taner grupla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamış.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

'Belgeler yalanlıyor'

'Tahşiye Grubu' ile ilgili devam eden davanın dosyasında yer alan belgeler, medya operasyonunu yapan savcılığın "Tahşiyecileri Gülen hedef gösterdi" iddiaların çürütüyor. Dosyaya göre; Tahşiye yapılanmasını ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı 2004 yılı öncesinde takibe almış. Emniyet İstihbarat polisi ise 2008'in ilk aylarında MİT' ten aldığı bilgi üzerine çalışmalar yapmış. Yani takip ve soruşturma çalışmalar Fethullah Gülen'in sohbetinden yıllar önce başlamış.

'MİT'in verdiği bilgiyle emniyet düğmeye bastı'

Emniyet İstihbarat 3 Aralık 2008 tarihinde 12 İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı yazarak bilgileri paylaşıyor. Nur Cemaati görünümlü grubun 5 bin kişi civarında mensubu olduğu anlatılıyor. Son olarak MİT, 17 Şubat ve 30 Mart 2009 tarihlerinde Emniyet İstihbarat'a bilgi notları göndererek yazışmalar yapıyor. İstihbarattan raporu alan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi de Mayıs 2009'da dosyayı İstanbul Adliyesi'ne gönderiyor. Böylece Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılıyor ve şüpheliler teknik takibe alınıyor.

‘MİT Müsteşarı Emre Taner Tahşiyeciler raporunu hazırlamış’

Soruşturma sürürken dönemin MİT müsteşarı Emre Taner Tahşiyeciler gubu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazılamış. Ve rapor tüm güvenlik kurumlarına gönderilmiş.

‘Gül ve Erdoğan'ı da hedef almışlar’

Teknik takip sonucunda kendileri dışındaki tüm cemaatleri, tarikatları kafir ve münafık ilan eden Tahşiye Grubunun lideri Mehmet Doğan'ın, AK Parti liderlerinin, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öldürülmesi talimatı verdiği ortaya çıkıyor. Grubun lideri Mehmet Doğan sohbetinde, kendileri dışındaki cemaat ve tarikat mensuplarını kafir ilan ederek öldürülmeleri için herkesin evinde silah yapması gerektiğini açıklıyor. Ele geçen görüntülü kayıtta, Doğan, El Kaide lideri Bin Ladin'i önder, ordusunu Mehdi'nin ordusu olarak kabul ediyor. Yapılan çalışmalarda örgütün Afganistan, Irak ve Pakistan'a illegal yollardan eleman gönderdiği de tespit ediliyor. Yargı süreci devam ediyor.

'MİT'in Tahşiyeciler raporu güvenlik kurumlarında'

Tahşiyeciler gurubunun yapısını ve nedeflerini anlatan rapor emniyet ve jandarma arşivlerinde mevcut. Ancak soruşturma savcısı medya operasyonunu başlatmadan önce bu raporu ilgili kurumlardan istemedi.

Yaşanan süreci Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Erhan Başyurt'da tweet'daki hesabından duyurdu.

1-Dünkü manşetimizle Tahsiyeciler grubuna kumpas kurdular iddiası" ve dolayısı ile de "Demokrasi ve medyaya yapılan operasyon" çöktü.

2-MİT, isim babalığını yaptığı Tahsiyecileri 2004 te takibe aldı. İddia edildiği gibi Hocaefendi nin 2009 daki sohbeti ile süreç başlamıyor

3-Emre Taner döneminde 2009 yılında güvenlik kurumlarına Tahsiye grubu ile alakalı kapsamlı bir bilgi notunu yazılı olarak vermiş.

4- İddia edildiği gibi güvenlik kurumları bu grupla alakalı ilk bilgiyi Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den duymuş değil.

5-Savcı Orhan Kapıcı; MİT in güvenlik kurumlarına dağıtımını yaptığı bilgi notlarını, o kurumlardan talep etmeyi ne zaman düşünebilecek?

6- Güvenlik Kurumlarından bahsi geçen yazılar mahkeme aşamasında eline geçtiğinde, çöpe gidecek dosyası Savcı Orhan Kapıcı'yı hayli üzecek!

7- Savcı Orhan Kapıcı aynı zamanda Cuma akşamı Ekrem Dumanlı ve yazarımız Nuh Gönültaş için "haklarında soruşturma yok" yazısını veren isim!