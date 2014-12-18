Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, 'Tahşiyeciler'in El Kaide dosyasını böyle haberleştirmiş

Pakistan'da bugün çoğu çocuk 130 kişiyi öldüren Taliban'ın en büyük destekçisi olduğu öne sürülen El Kaide'ye açıktan destek veren konuşma bantlarında Tahşiyeciler Grubu ve liderleri Mehmet Doğan'ın dikkat çeken sözleri var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, HaberTürk'te "Sansürsüz" programını sunduğu sıralarda 'Tahşiyeciler'in El Kaide ile bağlantılı olduğunu gösteren haber dosyası hazırlamış. Söz konusu haberde Doğan, "Usame'nin çağrısı Müslümanlara farzdır" diyor. 14 Aralık operasyonun gerekçesi olarak gösterilen Tahşiyeciler Grubunun liderinin silahlı mücadele çağrısı yaptığı sözleri operasyon sonrası bugün hükümete yakınlığıyla bilinen bir çok meydaya yer almış.

O dönem HaberTürk'te Yiğit Bulut'un sunduğu Sansürsüz programında hazırlanan video haber şöyle: