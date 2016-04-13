'Tahşiyecilere kumpas' davası ertelendi

'Tahşiyecilere kumpas' kurulduğu iddiasıyla aralarında Fethullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10'u tutuklu 33 sanığın yargılandığı dava, çıkan tartışmalar üzerine ertelendi.

Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Tahşiyecilere kumpas' davasının 10'uncu duruşmasında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Başkomiser Yasin Koyuncu savunma yaptı. Savcı ve müşteki avukatlarının çapraz sorgu yaptıkları Koyuncu suçlamaları reddetti. Bu sırada duruşma salonunda tartışmalar yaşandı.

Savcı, avukat hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından sorulan bazı sorulara sanık Koyuncu'nun avukatı Osman Ertürk tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sırasında avukat Ertürk, savcının kendisine "terbiyesiz" dediğini iddia etti. Savcı Çelebi ise avukat Ertürk'ün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, suç duyurusu yapılmasını isteyerek avukat Ertürk'ün salondan çıkarılmasını da talep etti.

Mahkeme başkanı: Eğer böyle davranırsanız sizi ailelerinizle görüştürmem

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, avukat Ertürk'ün salondan çıkarılmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatlar bu karara tepki gösterdi. Avukat Ertürk'ün salondan çıkmaması üzerine Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, "Burada size her türlü kolaylığı sağlıyorum. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Eğer böyle davranırsanız yığarım buraya jandarmayı ailelerinizle görüştürmem sizi" diye tepki gösterdi.

Ali Fuat Yılmazer: Ailelere sesleniyorum,

gidin evinizde aslanlar gibi oturun

Bunun üzerine eski emniyet müdürlerinden sanık Ali Fuat Yılmazer ayağa kalkarak, "Beni ailemle tehdit ediyorsunuz. Böyle yargılama olmaz. Arkanızdaki yazıdan utanın. Ailelere sesleniyorum. Gidin evinizde aslanlar gibi oturun" diye bağırdı.

Tartışmalar nedeniyle izleyiciler arasında bulunan Yılmazer'in eşi Mualla Yılmazer fenalık geçirdi. Yılmazer, yanındakilerin müdahalesiyle bir süre sonra kendine geldi. Mahkeme başkanı Canel Rüzgar, yaşananlar üzerine duruşmaya son verdi. Duruşma 14 Nisan'a erteledi.

İddianame

İddianamede, Fethullah Gülen'e bağlı olan basın ve medya kuruluşları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün değişik birimlerinde, farklı rütbelerde görev yapan polislerin, 2009-2010 yılında 'Tahşiye' ismi verilen gruba mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma işlemlerinde kasten delil uydurulduğu, kasten aleyhe algı oluşturulduğu, soruşturmanın alt yapısının tamamen şüpheli Fetullah Gülen'in emir ve talimatları altında kasıtlı olarak oluşturulduğu iddia ediliyor.