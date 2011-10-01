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Tahrir'de bir film yıldızı

Amerikalı ünlü aktör Sean Penn, Arap Baharı'nın simgesi haline gelen Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'na sürpriz bir ziyaret yaptı.

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Amerikalı ünlü aktör Sean Penn, Arap Baharı'nın simgesi haline gelen Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'na sürpriz bir ziyaret yaptı.

Tahrir'de bir film yıldızıPenn, devrik lider Hüsnü Mübarek’in ardından yönetimi devralan Yüksek Askeri Konsey’i protesto için dün Tahrir’de gösteri düzenleyen Mısırlılara elindeki Mısır bayrağını dalgalandırarak destek verdi. Penn’e Mısırlı ünlü aktör Halid el Nebavi de eşlik etti.

Yaklaşık 3 bin gösterici iktidarın en kısa sürede sivillere geçmesine yönelik sloganlar atıp olağanüstü hal yasasının kaldırılmasını istedi. Gösteriye demokrasi yanlısı grupların yanı sıra muhalif Müslüman Kardeşler dışında çok sayıda siyasi parti de katıldı.



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