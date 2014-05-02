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Kültür-Sanat

Tahran Üniversitesi'nden 6 ciltlik Kürt ansiklopedisi

Tahran Üniversitesi'nde 2010 yılında kurulan Kürdoloji bölümü 6 ciltlik bir ansiklopedi hazırladı

02 Mayıs 2014 01:03

Tahran Üniversitesi’nden Dr. Esmail Shams, üniversite bünyesinde kurulan Kürdoloji bölümünün altı ciltlik bir Kürt ansiklopedisi hazırladığını açıkladı. 

Evrensel gazetesinden Şerif Karataş’ın haberine göre, Tahran Üniversitesi Büyük İslam Ansiklopedisi Merkezi Kürt Araştırmaları Direktörü Dr. Esmail Shams, 2010 yılında üniversite bünyesinde kurulan Kürdoloji bölümünün, Kürtlerle ilgili altı ciltlik bir ansiklopedi hazırladığını kaydetti.

Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi, Bilgi Üniversitesi Kültür ve Düşünce Topluluğu ve Toplum ve Kuram dergisinin haftasonu düzenlediği 90’lı Yıllarda Kürtler ve Kürdistan Konferansı’na katılan Shams, ansiklopedide Kürtlerin tarihi, siyasi, kültürel alandaki çalışmaları bir araya toplamayı amaçladıklarını ve şimdiye kadar 2 bin kitaba ulaştıklarını belirtti.

Kürtlerden bahseden binlerce makalenin de söz konusu olduğunu belirten Shams, “Üniversitelerle ilişki kurmak istiyoruz. İran’da araştırma yapmak isteyenlere kapımız açık, onlara destek sunarız. Bizim Kürdoloji bölümü arşivinden yararlanabilirler” dedi.

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