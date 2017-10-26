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Yaşam

Tahliye olan Atilla Taş, sosyal medyaya geri döndü: Benim vatan kokulu canlarım, inceden sattıysanız da...

"Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!"

26 Ekim 2017 01:54

FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş, tahliyesi sonrası sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı. Taş, mesajında "Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!" dedi.

FETÖ’nün ‘medya yapılanması’na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye oldu. Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!” dedi.

Taş şunları kaydetti:

“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!

Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım

Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!

Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!

Atilla is back!"

 

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