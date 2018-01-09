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Yaşam

Tahliye edilen Zeynep Bakır, otizmli oğlu Poyraz Ali’ye kavuştu

Bakır, tutuklu olduğu süre boyunca sık sık oğlu için verdiği mücadeleyi mektuplar ve eşi aracılığıyla duyurmuştu

09 Ocak 2018 23:51

‘Örgüt üyeliği’ iddiasıyla 4 yıl 8 ay önce tutuklanan Zeynep Bakır tahliye edildi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, ‘Basın açıklaması yapmak’, ‘Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesine yazı yazmak’ ve ‘1 Mayıs’a katılmak’ suçlamasıyla 2013 yılında tutuklanan Bakır, bugün Gebze Cezaevi’nden tahliye oldu.

Gebze Kapalı Kadın Cezaevi’nde sabah saatlerinden bu yana ailesi ve yakınları tarafından tahliyesi beklenen Zeynep Bakır’ı eşi Emrah ve oğlu Poyraz Ali karşıladı.

Şu anda 6 yaşında olan atipik otizmli oğlu Poyraz Ali’yi hapishanede büyüten Bakır, tutuklu olduğu süre boyunca sık sık oğlu için verdiği mücadeleyi mektup ve eşi aracılığıyla duyurmuştu.

‘Poyraz Ali’ye Özgürlük’ grubu yıllardır Zeynep ve Poyraz Ali’nin özgürlüğü için çalışıyordu.

 

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