Tahliye edilen Deniz Yücel'in elindeki maydanoz demetinin sırrı ortaya çıktı

Alman Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Savcılık, "Örgüt propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddialarıyla 4 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İddianameyi kabul eden 33 Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel’in tensiple tahliyesine karar verdi.

Avukat Veysel Ok da Twitter hesabından, Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Deniz Yücel ve eşi Dilek Yücel'in kavuşma anına dair bir fotoğraf paylaştı.

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Eşine sarılan Deniz Yücel'in elindeki maydonoz demeti de dikkat çekti. Habertürk'te yer alan habere göre, tutuklu bulunduğu dönemde muhabiri olduğu Die Welt'te yayımlanan mektubunda şöyle demişti:

"Hapishane bakkalına haftalık siparişlerimi verirken düzenli yeşil şeyler ısmarlıyorum: Bana ağaçları hatırlatan dereotu ve Dilek’i hatırlatan maydanoz. (Beraber çıktığımız ilk tatilde plaj çantamızda o kadar fazla maydanoz vardı ki, Dilek onları "aşkımızın ağacı" ilan etmişti.) Bu bitkileri, vazo yerine ikame ettiğim, kesilmiş kola şişelerinin içine koyuyorum. Bir defada çok fazla demet olmadığı zaman gardiyanlar bir şey demiyor. Bitkilerin kök salmaması koşuluyla bu yasak da değil. Dereotuyla maydanoz işi o noktaya vardıramıyorlar zaten, en azından ben onları sararıp solmaktan kurtarmayı henüz başaramadım"