1 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e tahliye

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "terör propogandası yapmak" iddiasıyla bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından Deniz yücel hakkında 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Alman mevkidaşı Angela Merkel, bir yıl boyunca iddianamesiz bir şekilde cezaevinde tutulan Deniz Yücel'in durumunu görüşmüştü. Yıldırım, daha sonra Alman ARD televizyonunda katıldığı Tagesthemen programında "Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" demişti.

Tahliye haberini, ilk olarak Yücel'in avukatı Veysel Ok, sosyal medya hesabında duyurdu. Ok'un “Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı” mesajını, Die Welt gazetesi de doğruladı.

"Anlaşma yapmadık"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman gazetesi Die Welt'in muhabiri Deniz Yücel'in tahliye olduğunu doğruladı. Die Welt'in haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yücel'in serbest bırakılması için Türkiye ile herhangi bir “anlaşma” yapılmadığını ileri sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Der Spiegel dergisine bir süre önce verdiği demeçte, Yücel’in serbest kalması hâlinde, Türkiye’nin beklediği silah ihracatına yeşil ışık yakılabileceği mesajı vermişti.

Merkel: Deniz Yücel davası bizim için önemli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor. Kendisi için 1 yıldır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmaktadır. Bugün tekrar bu davanın çok büyük önem taşıdığını ifade ettim" demişti.