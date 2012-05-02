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Spor

Tahkim Kurulu Emre'nin idari tedbir kararını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun tedbir kararını kaldırdı

02 Mayıs 2012 20:31

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkındaki idari tedbir kararını kaldırdı.

Emre yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zokora'ya yönelik ırkçı sözleri nedeniyle Emre hakkında tedbir kararı koyulmuştu.

Tahkim Kurulu açıklamasında şöyle denildi: "Trabzonspor AŞ futbolcusu Alain Deguy Didier Zokora'nın, PFDK'nin Fenerbahçe AŞ'nin futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili 19.04.2011 tarihli, E.2011/2012-1036, K.2011/2012-1265 sayılı kararına itirazına ilişkin Kurulumuzun E.2012/114 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, isnat edilen hakaret fiilinin birden fazla gerçekleşmesi ve bir bütünlük arz etmesi karşısında FDT'nın 11/2. maddesi uygulanmak suretiyle PFDK tarafından alt sınırdan tayin edilen cezanın yarı oranında arttırılarak 2 müsabakadan men cezasının 3 müsabakadan men şeklinde düzeltilmesine; esas hakkında karar verilmiş olmakla idari tedbirin kaldırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

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