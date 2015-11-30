Tahir Elçi'nin vurulduğu yerde 55 dakika inceleme yapılabildi, 43 parça delil toplandı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare çevresinde bu sabah başlatılan ve silah sesleri nedeniyle yarıda kalan olay yeri inceleme çalışmasında, 43 parça delil toplanabildiği açıklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, soruşturmanın büyük bir titizlik ve şeffaflık içerisinde yürütüldüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da geçen cumartesi günü çıkan çatışmada 2 polis ile Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın bizzat yönettiği soruşturma kapsamında bugün saat 06.00 sıralarında Dört Ayaklı Minare çevresinde yapılan olay yeri inceleme çalışması, teröristlerin el yapımı patlayıcı, tuzaklı mayın ve silahlı saldırısı nedeniyle yarım bırakıldı.

83 parça delil tespiti yapıldı

Bu sabah saatlerinde bölgeye giden ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da içinde bulunduğu inceleme heyetinde bir Başsavcı vekili ve bir savcının bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme çalışması sırasında emniyete ait kamera ve bomba imha ekibi de hazır bulundu. Olay yerine giden heyete, telefonla davet edilen Diyarbakır Barosu yöneticisi avukat Velat Alan da eşlik etti. Çalışma sırasında olayın ilk meydana geldiği yerde numaralandırma ve fotoğraflama çalışması yapan heyet, daha sonra ise Tahir Elçi'nin vurulduğu noktaya gitti. Olay yerinde boş kovan, mermi çekirdeği ve diğer metallerin tespit edilmesi amacıyla dedektör cihazlarının da kullanıldığı öğrenildi.

Heyetin delil tespiti yaptığı saat 06.50 sıralarında bölgeden silah seslerinin gelmesi üzerine kısa bir gerginlik yaşandı. Seslerin kesilmesi üzerine bölgede çalışmaya devam eden heyet, Dört Ayaklı Minare'nin arka sol sütunu yakınlarında kan izleri tespit etti. Bu arada çalışmayı sürdüren ekip bölgede toplam 83 parça delil tespiti yaptı. Tespiti yapılan tüm delillere olay yeri inceleme ekibi tarafından numaralandırma işlemi yapılarak kameraya kaydedildi.

"Yoğun çatışmalar" sebebiyle heyet olay yerinden ayrıldı

Olay yeri inceleme çalışmasının devam ettiği saat 07.10'da ise bölgeden önce silah sesleri, sonra ise heyetin çok yakın bir noktasında patlama sesi geldiği, hemen sonrasında ise bölgede güvenliği sağlayan özel harekat polislerinin ateşin geldiği bölgeye doğru silahla karşılık verdiği kaydedildi. Olay yerinde hazırlanan tutanağa göre yoğun şekilde çatışmanın başlaması üzerine delil toplama çalışması tamamlanmadan sokak girişini kapatan zırhlı aracın altında kablo ve tuzaklama olduğunun fark edilmesi ile bölgeye giden heyet olay yerinden ayrıldı.

Hazırlanan rapora göre Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokak girişinden minareye kadar olan kısımda tespit edilen 83 parça delilden 43'ü olay yeri inceleme uzmanları tarafından toplanarak muhafaza altına alındı. Toplanan deliller arasında boş kovanlar, mermi çekirdeği parçaları ve metal parçaları olduğu öğrenildi. Uzmanlar çıkan çatışma nedeniyle numaralandırılan 40 parça delilin ise olay yerinde bırakıldığını belirtti. Olay yerindeki inceleme çalışmasına katılan Avukat Velat Alan, yerlerde çok sayıda boş mermi kovanı ve metal parçaları olduğunu belirterek bunların bir kısmının kayıt altına alındığını söyledi. Velat Alan, Elçi'yi vuran merminin vurulduğu yerin 3-4 metrekare çevresinde olabileceği yönünde çalışma yapıldığını, ancak bölgede çok sayıda boş kovanın da bulunduğunu söyledi. Alan görevlilerle yapılan görüşmede güvenlik kameralarının incelendiği bilgisini aldıklarını belirterek, mermi çekirdeğinin bulunması durumunda olayın çözülebileceğini söyledi.

Uzmanlar Telekom kamerasını inceliyor

Olay yeri inceleme çalışması sırasında bölgede bulunan Telekom binasındaki güvenlik kamerası görüntüsüne de istihbarat uzmanları tarafından incelenmek üzere el konuldu.



Savcılık kaynakları Tahir Elçi'nin vurulduğu yere en hakim noktadaki görüntünün Telekom binasında bulunan kameradan çekilmiş olabileceğini, bu görüntülerin oluşturulan uzman bir ekip tarafından incelendiğini söyledi. Bu arada savcılık Tahir Elçi'nin vurulduğu sokağı gören tüm güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını da ayrıca incelemeye aldı.

Savcılık kaynakları olayla ilgili yeni tespit edilen ve gözaltına alınan kimse olmadığını belirterek, iki teröristi bölgeye getiren taksi sürücüsünün sorgusunun devam ettiğini söyledi. Adı açıklanmayan taksi sürücüsünün şüphelileri yolcu olarak Kayapınar İlçesi'nden aldığını söylediği belirtildi. Polis yetkilileri olay yerinde asıl aranan delilin Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan merminin çekirdeği olduğunu ve silahla çok sayıda ateş edildiği için bu çekirdeğin toplanan deliller arasında olup olmadığının henüz tespit edilemediğini söyledi.

"6'ncı mermi ters takıldı, bu sebepten tutukluk yaptı"

Diyarbakır'da 2 polisi şehit ettikten sonra Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı Yenikapı Sokağa giren 2 saldırgandan birinin tabancasını polise fırlatmasının detayları ortaya çıktı. Gazetecilerin çektiği görüntülere saniye saniye yansıyan olayda, kimliği tespit edilen PKK'lı Mahsun Gürkan'ın arkasından koşarak sokağa giren ve elindeki tabancasını kendisine doğru ateş eden polise atan saldırganın fırlattığı Glock marka tabancanın tutukluk yaptığı ortaya çıktı. Olay sırasında yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cesedinin yanında bulunan tabancanın incelenmesi sonucu, aynı silahla olay günü şehit polis memurlarından Ahmet Çiftaslan'a 3 el, kaçarken takip eden polislere 2 el ateş edildiği, 6'ıncı merminin şarjöre ters takılması nedeniyle tutukluk yaptığı belirlendi. Bu nedenle ateş almayan tabancanın polise fırlatıldığı ortaya çıktı.

Cadde üzerinde polisi şehit ettikten sonra Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin bulunduğu Yenikapı Sokağa girip polisin ateşi arasında önde kaçan ve tabancasını namlusundan tutan kişinin Bingöl nüfusuna kayıtlı Mahsun Gürkan olduğu ve kırsalda 3 aylık bir eğitim aldığı belirtildi. YDG-H'lı olarak poliste kaydı bulunan Gürkan'ın daha önce birçok el yapımı patlayıcı ve molotof atma eylemlerine katıldığı öğrenildi. Diğer şahsın kimliği tespit edilmeye çalışılırken, yetkililer polisin yoğun ateşe sırasında söz konusu 2 saldırganın yaralanma ihtimalleri üzerinde durduklarını ve olaydan sonra Diyarbakır'daki bütün hastanelerin kontrol edildiğini söyledi. Hastanelerden sonuç alınamazken, kaçan 2 PKK'lının yine Sur İlçesi'nde olduğu ihtimali üzerinde duruuluyor.

Kaçan şüphelilerden biri 2012'den beri aranıyor

Bu arada taksi ile olay yerine gelen ve kaçan şüphelilerden Mahsun Gürkan'ın 2012 yılından bu yana arandığı da öğrenildi. Yargı kaynakları Mahsun Gürkan'ın 2012 yılından bu yana 'Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğü'nü bozmak' ve 'Kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan dolayı hakkında birden fazla kez yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Savcılık kaynakları 2 polisin şehit olduğu birinci olayın, ikinci olayı tetiklediğini ve Tahir Elçi'nin bu sırada çıkan çatışmada vurulduğunun tahmin edildiğini söyledi. Olay yerindeki görüntüleri inceleyen polis yetkilileri de kaçan ikinci saldırganın muhtemelen polisin açtığı ateş sırasında vurulmuş olabileceğini söyledi. Bu arada olay yerinde ateş eden polis memurlarının kullandığı silahların da toplanarak balistik incelemeye gönderildiği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaşanan olaydan sonra 2 kez olay yeri inceleme çalışması yapmak için bölgeye gittiklerini belirterek, soruşturmanın hiç bir eksik nokta kalmayacak şekilde ve büyük bir şeffaflıkla sürdürüleceğini söyledi. Başsavcı Solmaz tek bir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde soruşturma yürüttüklerini ve çalışmaların tümüne Diyarbakır Barosu yetkililerinin de katıldığını kaydetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ'ından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım tarihinde Sur İlçesi Balıkçılarbaşı Semti'nde ve Şeyh Mutahhar Cami (Dört Ayaklı Minare) yanında meydana gelen silahlı saldırı olaylarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polis memurunun şehit edilmesi, 1 polis memuru ve 1 gazetecinin yaralanmasıolayı ile ilgili olarak Cumhuriyet soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Başlatılan soruşturma kapsamında; olay yerinde inceleme yapabilmek amacıyla olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemlerinin alındığı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin hazır olduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerinde boş kovan, mermi çekirdeği, iş yerlerindeki kamera görüntülerinin tespiti, mermi izlerinin tespitivediğer materyallerin alınabilmesi, fotoğraflandırma ve kamera çalışmalarının yapılabilmesi ve tüm delillerin toplanabilmesi amacıyla 30/11/2015 tarihinde saat 06.15 sularında şahsım nezaretinde 1 Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukatlar ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri ile birlikte Balıkçılarbaşı civarına heyetle birlikte olay yerinde incelemelere başlanmıştır. İncelemeler sırasında saat 06.50 sularında olay yerine yönelik silah sesi duyulduğu ve heyeti korumakla görevli kolluk görevlilerince karşılık verildiği, akabinde olay yeri incelemelerine devam edildiği, saat 07.10 sularında heyetimizin bulunduğu yere çok yakın bir mesafede zırhlı kobra aracının yakınına atılan patlayıcının infilak etmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak zorunda kalınmıştır. Güvenlik Güçleri ile Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çıkan sıcak çatışma nedeniyle inceleme çalışmalarına devam etmenin can güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle olay yeri inceleme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanarak heyete ve koruma görevlilerinde herhangi bir yaralanma olmadan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüldüğü hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."