Tahir Elçi’nin adı Kent Ormanı’na verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kayapınar ilçesi sınırlarında bulunan Kent Ormanı’nın ismini oybirliğiyle öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin anısına “Tahir Elçi Kent Ormanı olarak değiştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kent Konseyi’nin 17 ve 18 Aralık 2015 tarihli dilekçelerine istinaden 5216 sayılı Büyükşehir Yasası’nın 7. Maddesinin g fıkrası gereği Kent Ormanı ve İstasyon Meydanı’nın isminin değiştirilmesi konusunu bugün müzakere etti.

Kent Ormanı’nın isminin “Tahir Elçi Kent Ormanı” olarak değiştirilmesi ve tescil edilmesine ilişkin talebi görüşen Meclis, Tahir Elçi Kent Ormanı ismini 5393 sayılı Yasa’nın 81. Maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Maddesi’nin b bendine göre oyladı. 65 üyenin katılımıyla yapılan oylamada, mevcudun oybirliğiyle, Kent Ormanı’nın ismi Tahir Elçi Kent Ormanı olarak değiştirildi.

İstasyon Meydanı ‘5 Haziran

Direniş Meydanı’ oldu

Öte yandan Yenişehir ilçesi sınırlarında bulunan İstasyon Caddesi’nin isminin değiştirilmesi de mecliste görüşüldü. Görüşme öncesinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın ilgili yazısı ve komisyon raporu okundu. Ardından konunun müzakeresi yapılarak, Kent Konseyi’nin 18 Aralık 2015 tarihli dilekçesine istinaden İstasyon Meydanı’nın isminin “5 Haziran Direniş Meydanı” olarak değiştirilmesi ve tescil edilmesine ilişkin önerge ele alındı. Söz konusu görüşmede sözlü olarak “5 Haziran Meydanı” önergesi de verildi. Mecliste, Belediye Web sitesinde ve komisyonlarca yapılan anketin sonuçları dikkate alınarak, 22 ret oyuna karşılık, 64 üyenin evet oyuyla ve oy çokluğuyla İstasyon Meydanı’nın ismi “5 Haziran Direniş Meydanı” olarak 21 Aralık tarihinde onaylandı. Kesinleşen meclis kararları, yedi gün içinde Valiliğe gönderilecek.

Söz konusu meydanda 5 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen HDP mitingi bombalı saldırıya uğramıştı.