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Tahir Elçi cinayetinde 17 saniyelik görüntü kayıp mı?

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım’da Suriçi’nde öldürülmüştü

24 Aralık 2015 16:39

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Emniyet İstihbarat ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen iki ayrı kamera kaydında, vurulma anına ilişkin 17 saniyelik görüntünün bulunmadığı iddia edildi.

Görüntüyü çeken polis, ifadesinde olay anında heyecandan kayıttan çıktığını söylerken, Diyarbakır Barosu yetkilileri kayıtlardan birinin tam silah sesi geldiği anda kesildiğini ve bu durumdan kuşku duyduklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma dosyasında bulunan İstihbarat ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen iki kamera görüntüsü daha ortaya çıktı. Birinci kamera görüntüsünde yaşlı bir adam konuşurken bir el silah sesi geldiği ve Elçi'nin sesin geldiği yöne baktığı görülüyor. Silah seslerinin artması üzerine Elçi'nin Balıkçılarbaşı Meydanı yönüne baktığı görüntüler yaşlı adamın gitmeye başlaması ile kesiliyor. Olayın olduğu sokakta bulunan İstihbarat ve Foto Film Şubeleri'nce kaydedilen iki ayrı görüntüde de Elçi'nin vurulma anı bulunmuyor.

 

17 saniyelik görüntü kayıp iddiası

 

Soruşturmayı takip eden Diyarbakır Barosu komisyonu, polis kamerasında silah sesinin gelmesi ile kaydın kesildiğini ve bunun şüpheli bir durum olduğunu belirtti. Görüntülerin 17 saniyelik kısmının dosyada olmadığını belirten baro yetkilileri, polis kamerasının ikinci PKK'lının kaçması sırasında yeniden kayda girdiğini söyledi. Görüntülerin uzmanlar tarafından incelendiğini kaydeden yetkililer, silah sesinin gelmesi ile ikinci PKK'lının kaçması arasındaki 17 saniyelik olay anına ilişkin kaydın, soruşturma dosyasına gönderilen videodan silinmiş olmasından şüphe ettiklerini söyledi. Görüntüyü çeken polisin heyecandan kayıttan çıktığı yönünde ifade verdiğini belirten baro yetkilileri, ham kayıtların bağımsız bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Bunun için savcılığa başvurduklarını vurguladı.

Polis kamerası kayıtlarında silah sesleri başladığı anda kayıt kesilirken, 17 saniye sonra ikinci PKK'lı Uğur Yakışır'ın Dört Ayaklı Minare'nin yanından koşarak gitmesi görüntülere yansıyor. Görüntülerde Yakışır'ın koşarak gitmesinden 3 saniye sonra Elçi'nin yerde bulunan cesedi görüntüye yansıyor. Soruşturma dosyasında bulunan İstihbarat Şubesi kamerasında da görüntülerin olaydan sonra başladığı görülüyor. 

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