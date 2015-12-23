Tahir Elçi’nin öldürülmeden önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin geçen 28 Kasım'da vurulduğu Yenikapı Sokak'ta bulunan Telekom binasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda vurulma anına ilişkin görüntü bulunamazken, Tahir Elçi'nin yürüyerek Yenikapı Sokak'a girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında istihbarat ve terör uzmanlarının üzerinde çok durduğu Telekom binasının kamera görüntülerinin incelenmesi tamamlandı. Yapılan incelemede Telekom kamerasında Elçi'nin vurulma anına dair bir görüntü bulunamadı. Yetkililer Telekom güvenlik kamerasının Elçi'nin vurulduğu noktayı görmediğini belirtti. Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine olayın olduğu sokakta bulunan bir kebapçının güvenlik kamerası kayıtları da Diyarbakır'da açılamadı. Kayıtların savcılık tarafından incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildiği belirtildi. Olay yerinden alınan 16 numaralı delil olan deforme olmuş mermi çekirdeğinin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi ise sürüyor.

Elçi sokağa böyle girdi

Soruşturma dosyasında bulunan Telekom binasının güvenlik kamerası kayıtlarında Tahir Elçi'nin, Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokak'a girme görüntüleri de yer aldı. Kayıtlarda Elçi'nin basın açıklaması saatinden bir süre önce 2 arkadaşı ile birlikte yürüyerek sokağa girdiği görülüyor. Görüntülerde olay anından kısa bir süre önce sokağın kalabalık olduğu bir anda vatandaşlar arasında bir anda panik oluştuğu göze çarpıyor. Bulundukları taksiyi durduran 2 polisi şehit edip, 2 polisi yaralayan PKK'lı Mahsun Gürkan ve Uğur Çalışır'ın koşarak sokağa girmesinin ardından vatandaşların panikle kaçışmaları kameraya yansıyor. Görüntülerde bir süre sonra çok sayıda polisin uzun namlulu silahlarla sokağa girmesi, bir polisin ise sokakta beklemesi görülüyor. Kayıtlarda sokakta bekleyen polisin bir süre sonra silahını çekerek Elçi'nin vurulduğu yöne doğrulttuğu dikkat çekiyor. Bu polisin ateş edip etmediği ise görüntü kayıtlarında belli olmuyor.

Zırhlı aracın sokağa girmesinin ardından içeride bulunan çok sayıda gazetecinin panikle bölgeyi terk etmesi görüntüsü de Telekom güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın sürdüğü sıralarda sokaktaki çok sayıda vatandaşın koşarak bölgeden ayrılması da dikkat çekiyor. Polislerin zırhlı araç eşliğinde sokağa girdiği görüntülerde bir süre sonra bir ambulansın sokağa girip kısa sürede çıktığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra ise uzun namlulu silah taşıyan polislerin zırhlı araç eşliğinde sokaktan ayrılması göze çarpıyor. Esnafın kepenk kapattığının görüldüğü kamera kayıtlarında, bir süre sonra yaralı gazeteci ve mahsur kalan vatandaşların beyaz bayrak açarak sokaktan çıktıkları görülüyor.