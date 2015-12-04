Tahir Elçi'nin adı Ağrı'da bir caddeye verildi

Ağrı Belediye Meclisi, kentin en işlek yeri olan Eski Van Caddesi'ne, katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin adını verdi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Ağrı Belediyesi Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı, Belediye Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Eski Van Caddesi'ne, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin isminin verilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu.

DBP'li belediye meclis üyelerinin "evet", AKP'li encümenlerin "hayır" oyu verdiği önerge oy çokluğuyla kabul edildi.