Tahir Elçi için "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Rektör: Allah rahmet eylesin demek mecburiyetinde değilim

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yle ilgili olarak, "Su testisi su yolunda kırılır" yorumunda bulunan İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, "Allah rahmet eylesin demek mecburiyetinde değilim" diye konuştu.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sunduğu "bidebunudinle" programına katılan Ahmet Akgündüz, "Ben PKK'ya şiddetle karşıyım, PKK'yı terör örgütü kabul etmeyenlere de karşıyım. Twitter'da Allah rahmet eylesin de demedim orası ayrı konu. Eğer bir insan terör örgütünü överse, kendisini teşvik edenleri bir gün akrep gibi sokar. Benim dediğim bu. Başkanı yüzde yüz PKK'nin öldürdüğü kanaatindeydim; ama elimde kanıt yok. Tahir Elçi'nin açıklaması sırasında iki polisimizi şehit edende PKK terör örgütüdür. İncelemeye giden savcılar ve müfettişleri de öldürmeye çalışıyorlar. Böyle bir terör örgütüne karşı insanın sempati duymasını vatanım milletim adına kabullenemiyorum" dedi.

"Rahmetli Baro Başkanı terör örgütü değildir diyorsa sempatisi olduğu açıktır"

Diyarbakır Baro Başkanı'nın açıklamalarını "sempatizanlık" olarak nitelendiren Akgündüz, "Kusura bakmayın girdiği davaları incelerseniz bunun yanıtını verirsiniz. Ben Hollanda'da oturuyorum. Rahmetli Baro Başkanı terör örgütü değildir diyorsa sempatisi olduğu açıktır. Girdiği davalar da bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Attığım tweetin yanlış anlaşılması üzerine sildim ve doğrusunu yazdım. ‘PKK terör örgütüdür. Dinim ve vatanım adına ona taraftar olan herkese muhalifim bütün dünya bunu duysun yazdım' yazdım. Allah rahmet eylesin demek mecburiyetinde de değilim."

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, Diyarbakır Baro Başkanı ve insan hakları savunucusu Tahir Elçi'nin Dicle Üniversitesi'nden öğrencisi olduğunu iddia etti. Ancak Tahir Elçi'nin üniversitede okuduğu sıralarda Akgündüz Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde görev yapıyordu. Bu durum hatırlatıldığında Akgündüz'ün yanıtı, "Tam hatırlamıyorum; ama O da o tarihlerde mezun olmuş, dolayısıyla öğrencim olmuş olabilir diyorum. Ben de yarım yamalak hatırlıyorum" şeklinde oldu.