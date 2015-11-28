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Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü’nden Tahir Elçi yorumu: Su testisi su yolunda kırılır!

Prof. Ahmet Akgündüz, Gezi için de "dinsizlerin, Ermenilerin, Alevilerin işi" demişti

28 Kasım 2015 22:50

 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yle alakalı Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, “Su testisi su yolunda kırılır” dedi.

Akgündüz, "Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürülmüş. Su testisi suyolunda kırılır." dedi.

Seçim öncesinde de Ahmet Akgündüz, HDP'ye verilecek oyların "eşcinsellere, Ermenilere, din düşmanlarına" destek olacağı açıklaması yapmıştı.

Akgündüz, daha önce de Gezi protestolarına ilişkin de "dinsizlerin, Ermenilerin, Alevilerin işi" açıklamasında bulunmuştu.

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