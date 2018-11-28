Tahir Elçi, Diyarbakır'da üç gün boyunca anılacak

Diyarbakır'da Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için üç gün boyunca sürecek etkinlikler yapılacak. Etkinlikler kapsamında Dört Ayaklı Minare önünde anma töreni düzenlenecek. Öte yandan avukatlar, 28 Kasım 2015’te yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katillerinin yargı önüne çıkartılması talebiyle yarın bir yürüyüş yapacak.

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Evrensel’de yer alan habere göre, bugün saat 10.00’da Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelecek avukatlar, burada cüppelerini giyerek Sur’da bulunan Dört Ayaklı Minare’ye kadar yürüyecek. Dört Ayaklı Minare önünde saat 10.53’te anma töreni düzenlenecek. Aynı gün saat 14.00’de Elçi’nin Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edilecek. Saat 15.30’da ise Baro evinde, ‘Tahir Elçi İnsan Hakları Fotoğraf Sergisi’ ve ‘Tahir Elçi O An’ belgeselinin gösterimi yapılacak.

Anma programı haftası kapsamında 29 Kasım’da Avukat Tahir Elçi Hatıra Ormanı’nda fidan dikme etkinliği düzenlenecek. Yönetmenliğini Özcan Alper’in yaptığı “Yıkıntılar Arasında” film gösterimi yapılacak. Aynı gün saat 17.00’de Baro evinde “Avukatlar Tahir Elçi’yi Anlatıyor” adlı söyleşi gerçekleştirilecek.

30 Kasım Cuma günü ise saat 14.30 Baro evinde moderatörlüğünü Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın’ın yaptığı, Sanatçı Mehmet Atlı, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Şerefhan Aydın ve Avukat Nuran Özdoğan’ın konuşmacı olarak katılacağı panel düzenlenecek.